Dead by Daylight - Nightmare Edition für PS4 und Xbox One angekündigt

Im Dezember erscheint eine besondere pysische Version von „Dead by Daylight“ für PS4 und Xbox One. Käufer dürfen sich bei der Nightmare Edition über zahlreiche Zusatzinhalte freuen.

Für die PlayStation 4- und Xbox One-Version von Dead by Daylight haben 505 Games und Behaviour Interactive innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung die sogenannte Nightmare Edition für den Einzelhandel angekündigt.

Diese enthält zum einen das Hauptspiel und zum anderen drei zusätzliche Erweiterungen: Curtain Call, Shattered Bloodline und Stranger Things.

Weiterhin bietet diese Version das Headcase-Kosmetik-Pack mit zahlreichen Frisuren und Zubehör für die Überlebenden sowie weitere Inhalte aus der originalen Einzelhandelsversion.

Das Originalspiel

Curtain Call, Shattered Blodline, Stranger Things

Headcase-Kosmetik-Pack

Vier Erweiterungen: 80s Suitcase, Bloodstained Sack, of Flesh and Mud, The Spark of Madness

Die Nightmare Edition zu „Dead by Daylight“ erscheint am 10. Dezember 2019 für PlayStation 4 und Xbox One und wir 39,99 Euro kosten.