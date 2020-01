Dead by Daylight - Die neuen Fähigkeiten des Doktors im Trailer präsentiert

In Bälde wird das neue Kapitel für „Dead by Daylight“ veröffentlicht und mit ihm finden die Änderungen an dem Doktor in das asymmetrische Horrorspiel. Wie das Update den Killer verändert, zeigt nun ein Trailer.

Behaviour Interactive tüftelt stets und ständig an Verbesserungen für Dead by Daylight. Mit jedem neuen Chapter finden nicht nur Balancing und Fixing in das Game, sondern ebenso ganze Reworks für einzelne Charaktere. Das neuste Update trifft dabei den Doktor, dessen neue Fähigkeiten nun in einem Trailer visualisiert werden.

Der neue Doktor im Trailer

In einem anderen Beitrag haben wir bereits ausführlicher wiedergegeben, welche Änderungen mit dem kommenden Mid-Chapter-Update in Kraft treten werden und nicht nur den Doktor, sondern auch einen beliebten Killer-Perk betreffen:

Neben den Überarbeitungen an seiner Fähigkeit und den Add-ons sowie der veränderten Möglichkeit für Überlebende die eigene Wahnsinns-Stufe herabzusetzen, erhält der kitteltragende Killer außerdem eine eigene Jagdmusik. In dem Trailer unterhalb dieser News erhaltet ihr einen Eindruck von den genannten Neuerungen.

Änderungen am Behandlungsbereich

Zudem erhält der Behandlungsbereich im Lérys Gedenkinstitut, die Karte, die gemeinsam mit dem Doktor-DLC „Spark of Madness“ ins Spiel gefunden hat, einige Anpassungen. Zusammenfassend werden sich die einzelnen Map-Variationen mit dem kommenden Kapitel-Patch wie folgt ändern:

Zur besseren Orientierung wird die Karte in zwei Abschnitte unterteilt, die sich visuell voneinander unterscheiden

Um Generatoren leichter zu finden, werden in entsprechenden Fluren flackernde Schilder angebracht

Reduzierter Kontrast und verringerte Helligkeit wird die Map für bessere Versteck- und Fluchtmöglichkeiten verdunkeln,

Neue und schwerer aufspürbare Totemverstecke

Neue Loop-Spots für ausgeglicheneres Jagd-Ergebnis

Größere Abstände zwischen den einzelnen Haken

Weniger Vault-Spots auf der oberen Etage, für leichter ausführbare Umwege seitens des Killers

Im Behandlungsraum selbst können nun zwei verschiedene Vaultspots generiert werden

Wann genau der neue Patch mit allen beschriebenen Änderungen erscheint, ist noch nicht genau bekannt. Allzu lange sollte es jedoch nicht mehr dauern, das letzte große Update liegt immerhin schon ein Weilchen zurück.