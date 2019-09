Dead by Daylight - Das neue Update bringt nicht nur die Stranger Things-Inhalte

Seit dem gestrigen Abend ist der „Stranger Things“-DLC für „Dead by Daylight“ endlich verfügbar. Doch neben den drei neuen Charakteren und der neuen Karte, haben mit dem Update 3.2.0 noch einige andere Inhalte in den asymmetrischen Horrortitel gefunden.

Dead by Daylight wurde mit sage und schreibe drei spielbaren Figuren aus „Stranger Things“ ausgestattet. Mit dem neuen kostenpflichtigen DLC gibt es deshalb nun den Demogorgon als neuen Killer sowie Nancy Wheeler und Steve Harrington als neue Überlebende. Sogar das aus der Erfolgsserie bekannte Hawkins National Laboratory hat als Untergrundkomplex und neue Map ins Spiel gefunden.

Doch der zugehörige Patch 3.2.0 hat noch einige neue Features parat, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Zwei neue Statuseffekte

Mit dem rund 1,2 GB großen Update finden nämlich unter anderem zwei neue Effekte in den asymmetrischen Horrortitel:

Ahnungslos: Der Überlebende bemerkt die drohende Gefahr eines nahenden Killers nicht und kann so keinen Terrorradios hören. Außerdem kann der Überlebende seine Stärke- und Talenteffekte nicht nutzen.

Unentdeckbar: Der Killer wechselt in eine Art Tarnmodus, der sowohl Terrorradius als auch den roten Fleck unterdrückt. Die Überlebenden können in dieser Zeit ihre Auralesefähigkeit nicht nutzen.

Die neue Freundesliste

Im Hauptmenü findet ihr die Spieloptionen für Überlebende ab sofort unter dem Reiter „Als Überlebender spielen“ zusammengefasst. Mit der darunter befindlichen Freunde-Sektion könnt ihr nun sehen, wer von euren Freunden online ist und sie entsprechend zum Spielen einladen.

All das geschieht nun spielintern und mit Ingame-Benachrichtigungen, was euch von nun an ermöglicht, die erstellten Lobbys nach einem Spiel aufrechtzuerhalten und nicht mehr gezwungen seid, nach jeder Partie alle Mitspieler neu einzuladen.

Balance und Fixes – Perks und Gameplay

Wie bei jedem guten Patch sind hier ebenfalls einige Balance-Anpassungen vorgenommen und Spielfehler beseitigt worden. Unter anderem bewirkt Der Albtraum nun den neuen Status Ahnungslos, wenn er Überlebende in die Traumwelt zieht. Zudem hat man einige optische Veränderungen am HUD und dem Haar der Überlebenden vorgenommen. Die Blutnetz-Änderungen sind nun ebenfalls aktiv.

Weitere Anpassungen erfolgten zudem bei folgenden Perks:

Zurückgelassen: Dem letzten Überlebenden wird nun die Aura der Luke in einem Umkreis von 24 / 28 / 32 Metern angezeigt.

/ / Metern angezeigt. Dunkle Wahrnehmung: Wird ab sofort bei jeder Generator-Reparatur ausgelöst, anstatt nur von den Generatoren, die vom Besitzer des Perks vervollständigt wurden.

Sterbendes Licht: Die Obsession erhält einen Aktionsgeschwindigkeitsbonus von 33%, wenn sie andere Überlebende aushakt und heilt. Jedes Mal, wenn der Killer einen Überlebenden aufhängt, der nicht die Besessenheit ist und die Besessenheit lebt, erhält der Killer einen Token. Wenn die Obsession noch am Leben ist, erhalten alle Überlebenden, die nicht die Obsession sind, für jeden Token eine Strafe von 2/2,5/3% für Reparatur, Heilung und Sabotagegeschwindigkeit.

Die detaillierten Patchnotes könnt ihr im Quelllink noch einmal genau nachlesen. Wie findet ihr die Neuerungen? Und noch viel wichtiger: Habt ihr die „Stranger Things“-Inhalte schon austesten können? Schreibt uns gerne unterhalb in die Kommentare!

