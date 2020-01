Dead by Daylight - Das neue Event Scarlet Swarm zum Chinesischen Neujahrsfest hat begonnen

Solltet ihr „Dead by Daylight“ in der letzten Zeit nicht gestartet haben, empfehlen wir euch wärmstens dies zeitnah zu machen, denn es wartet nicht nur ein großes Update, sondern auch ein neues lohnenswertes Event auf euch.

Wer sich länger nicht mit Dead by Daylight beschäftigt hat, kann sich beim Starten des asymmetrischen Horrortitels derzeit über eine rege Auswahl an Neuerungen erfreuen. Neben einem großen Update, das tiefgreife Änderungen am Doktor und dem Killer-Perk Ruin vornimmt, läuft derzeit das Scarlet Swarm-Event – und das kann sich wieder einmal sehen lassen.

Dead by Daylight Das umstrittene Mid-Chapter-Update und ein neuer Spalt sind verfügbar

Lunar New Year 2020

Solltet ihr euch fragen, weshalb in der Lobby von „Dead by Daylight“ aktuell Feuerwerk den Startbildschirm erhellt, habt ihr wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, dass Entwickler Behaviour Interactive auch in diesem Jahr das neue Mondjahr mit einem Ingame-Event begrüßt.

Scarlet Swarm wird das Ereignis diesmal genannt und macht sich im Spiel erneut mit Feuerwerk und bunten Laternen bemerkbar. Entsprechend geschmückt sind auch wieder Haken und Generatoren und die Chinesischen Feuerwerkskörper kehren als mitnehmbares Item zurück.

Um es noch besser krachen zu lassen, findet außerdem eine neue, gleichnamige Kollektion ins Spiel, die Teilzeit-Rocker Jeff Johansen in ein neues stylisches, thematisch angepasstes Outfit hüllt und Susie, die weibliche Ausformung der Legion, offenbar in eine Ratte verwandelt – also ganz im Sinne der chinesischen Zeitrechnung.

Kostenlose Kosmetika

Solltet ihr bei dem im letzten Jahr stattfindenden Moonrise-Event weniger Glück bei dem Verdienen der Goldmünzen gehabt haben, könnt ihr derzeit bei der entsprechenden Kollektion zuschlagen, die die Festoutfits für Feng, Ace und die Jägerin um 30 Prozent reduziert enthält.

Doch auch 2020 könnt ihr euch kostenlose Kosmetika verdienen, indem ihr „Dead by Daylight“ einfach nur startet, so lange das Event noch läuft. Zu Beginn des Events könnt ihr euch so zwei exklusive Anhänger sichern, in der zweiten Woche winken dann sogar „Scarlet Swarm“-Objekte für Dwight, Nea und den Hinterwäldler.

Insgesamt habt ihr ab sofort bis zum 4. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, an dem Neujahrs-Event teilzunehmen. Loggt euch also schnell ein und beschäftigt euch gleich mit dem neuen Spalt, der sich geöffnet hat, um euch noch mehr Bonus-Gegenstände zu sichern!

