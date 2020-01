Dead by Daylight - Neben dem Doktor erhält ein beliebter Killer-Perk massive Anpassungen

Es ist so weit: Behaviour Interactive hat in den Designer-Notes nun enthüllt, welche konkreten Änderungen am Doktor vorgenommen werden. Neben dem Killer wird außerdem ein ausgesprochen beliebter Perk und das Torwächter-Emblem überarbeitet.

Mit dem ersten großen Update in diesem Jahr wollen die Entwickler gleich mehrere Baustellen in Dead by Daylight angehen. Unter anderem möchte man mit dem neuen Kapitel den Ruin-Fluch und das Torwächter-Emblem überarbeiten. Im Mittelpunkt stehen allerdings die Anpassungen, die an dem Killer Der Doktor vorgenommen werden.

Das Doktor-Update

Seit Bestehen des elektrisierenden Killers gibt es Beschwerden, die sich überwiegend auf die unberechenbare Reichweite seiner Fähigkeit beziehen. Es sorgt so seit jeher für Frust, dass der Doktor ständig darüber informiert wird, wo sich der einzelne Überlebende während einer Jagd befindet und zusätzlich von den Symptomen der einzelnen Wahnsinnsstufen geplagt wird.

Dead by Daylight Rework für den Doktor: Der Knüppelschwinger erhält maßgebliche Änderungen

Die Entwickler möchten nun zwar die Kernidentität des Killers erhalten und die Survivor weiterhin buchstäblich per Stromschlag in den Wahnsinn treiben, allerdings werden die Fähigkeit und die zugehörigen Add-ons entsprechend umgeformt. So wird das ihn umgebene elektrisierende Feld zu ...

... Statische Explosion

Nach einer gewissen Aufladezeit erhält der Doktor seine aktive Fähigkeit. Im gesamten Terrorradius des Killers wird dann eine Explosion statischer Elektrizität freigesetzt, die die Überlebenden im Wirkungsbereich nach wie vor schockt, schreien lässt und den Wahnsinn erhöht.

Die Bewegungsgeschwindigkeit des Doktors wird bei aktivierter Fähigkeit jedoch erheblich reduziert und die Fähigkeit besitzt eine großzügige Abklingzeit. So soll das Orten der Survivor mithilfe der durch die Wahnsinnsstufe ausgelösten Schreie zwar insgesamt effektiver funktionieren, allerdings nur, wenn sich der Killer nicht gerade in einer Verfolgungsjagd befindet.

Dafür wurden gleichzeitig die verschiedenen Modi für Behandlung und Bestrafung entfernt, um den Spielfluss zu verbessern.

Dead by Daylight Legion und Gespenst geht es erneut an den Kragen

Eine weitere gute Nachricht: Wenn sich Überlebende in Zukunft beruhigen wollen, um von Wahnsinnsstufe III auf II zu wechseln, geht ihr Fortschritt nicht mehr vollständig verloren, sobald sie einen Fähigkeitencheck vermasseln. Stattdessen fällt der Fortschritt nur um 25 Prozent und kann beim Abbrechen der Aktion an der bis dato erreichten Stelle anschließend wieder aufgenommen werden.

Ruin und Torwächter im Wandel

Diese beiden Spielelemente werden gemeinsam bearbeitet, da Ruin den Erhalt eines Schillernden Torwächter-Emblems beeinflusst. Doch weshalb wird der beliebte Killer-Perk überhaupt geändert? Um es kurz zu fassen: Der Fluch Ruin hat offenbar eine zu große Menge an Widersprüchlichkeiten, Zufällen und Unausgeglichenheiten aufzuweisen, die nun in Angriff genommen werden sollen.

Dafür wird Ruin demnächst folgendermaßen funktionieren:

Alle Generatoren sind von Ruin betroffen. Wenn an einem Generator nicht gearbeitet wird, erfolgt ein Rückschritt mit dem 1/1,5/ -fachen der normalen Regressionsrate. Der Effekt bleibt so lange bestehen, wie das zugehörige Fluch-Totem steht.

Für das Schillernde Torwächter-Emblem gelten deshalb nun ebenfalls andere Bedingungen: In den ersten neun Minuten einer Runde wird für jeden Generator, der noch repariert werden muss, ein Punkt erzielt. Wenn bis zum Ende der Runde beide Ausgangstore geschlossen bleiben, werden zusätzliche Punkte vergeben.

Dead by Daylight 11 Antworten auf die Fragen, die sich Spieler ständig stellen

Mit all diesen Änderungen soll wieder mehr Fairness und Spielbarkeit in „Dead by Daylight“ Einzug halten. Was haltet ihr von den Neuerungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Für weitere Informationen zu den künftigen Anpassungen, klickt einfach auf den Link in den Quellen.