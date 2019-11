Dead by Daylight - Mysteriöser Katana-Tweet: Neuer Killer, ein Rework oder Kosmetika?

Was wollen uns die „Dead by Daylight“-Macher damit nur sagen? Auf dem offiziellen Twitter-Account des asymmetrischen Horror-Games scheint etwas angeteasert zu werden – doch was?

Mit dem letzten Update 3.3.1 hat erst kürzlich eine größere Neuerung seinen Weg in Dead by Daylight gefunden. Ab sofort könnt ihr euch nämlich in die Archive stürzen und das Spiel noch einmal von einer völlig anderen und erzählerischen Seite erleben.

Die aktuellen Twitter-Posts auf dem offiziellen „DbD“-Profil lassen nun allerdings die Vermutung zu, dass uns zeitnah eine weitere größere Änderung in dem kompetitiven Game erwartet. Dabei scheint alles auf einen bestimmten Killer hinauszulaufen.

Das fehlende Katana

Etwas Mysteriöses scheint aktuell auf dem Twitter-Account von „Dead by Daylight“ stattzufinden. Zunächst wurde nur eine kurze GIF-Datei gezeigt, die uns eine Hängeaufbewahrung für Schwerter zeigt und den meisten aus dem Trailer des Gespensts bekannt sein sollte.

Kurze Zeit später folgte ein Retweet auf den Post, in dem wiederum geschrieben stand, dass etwas fehlt …

🔍Something's missing... — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) November 11, 2019

Überarbeitung oder neuer Killer?

Es geht also irgendwie um das fehlende Katana des Spirits, worum konkret haben die Entwickler von Behaviour Interactive bisher leider nicht verlauten lassen.

Die Gerüchteküche brodelt inzwischen allerdings ausgesprochen heiß und so möchten viele hinter den Andeutungen ein baldiges Rework für das Gespenst erkennen oder eine mögliche Implementierung ihres Vaters als neuen Samurai-Killer, der mit jenem fehlenden Katana Rin Yamaoka tötete und seine eigene Tochter so zu dem furchteinflößenden Gespenst machte. Andere wiederum vermuten, dass es sich hierbei schlichtweg um die stille Ankündigung neuer Kosmetika oder kleinere Nerfs für die Killerin handelt.

Worum es sich genau dreht, werden wir hoffentlich in Bälde erfahren. Bis dahin bleibt uns nur, Vermutungen anzustellen. Was meint ihr? Was soll uns das fehlende Katana sagen? Schildert uns eure Theorien gerne unterhalb in die Kommentare!