Dead by Daylight - Das ist die Mori-Animation des Demogorgon-Killers

Seit einigen Tagen befindet sich das neue „Stranger-Things“-Kapitel für „Dead by Daylight“ in der Testserver-Phase. Aus diesem Grund können wir bereits die Mori-Animation des neuen Monsters in Augenschein nehmen.

Es ist eine kleine Revolution: Erstmalig findet ein nichtmenschlicher Killer in den asymmetrischen Horror-Titel Dead by Daylight. Bisher waren alle mordenden Charaktere annähernd humanoid, der Demogorgon aus dem kommenden „Stranger Things“-DLC ist dagegen ein Biest durch und durch – ebenso wie seine Mori-Animation, die wir durch die PTB-Phase bereits betrachten können.

Nichts für Geräuschempfindliche

Nehmt ihr als Killer in „Dead by Daylight” eine entsprechende Memento Mori-Opfergabe mit, so wird euch gewährt, einen oder mehrere Überlebende(n) mit bloßen Händen zu töten, ohne auf die Fleischerhaken oder das Ausbluten eurer Opfer zurückgreifen zu müssen. Jeder Killer hat dabei eine ganz individuelles, an seinen Charakter angepasstes Mori.

Entsprechend unbarmherzig fällt deshalb die Mori-Animation des Demogorgons aus, der ganz in Biest-Manier auf sein am Boden liegendes Opfer springt, seinen Kopf öffnet, um darin den Schädel des Überlebenden geräuschvoll unter Knacken und Schütteln zu zermalmen. Doch seht und hört den neuen Killer in dem Video unter dieser Meldung gerne selbst in Aktion.

Selbst spielen werden wir das neue Kapitel im „Stranger Things“-Style, das außer dem Demogorgon als neuen Killer, die beiden Überlebenden Nancy Wheeler und Steve Harrington sowie das Hawkins National Laboratory als neue Karte enthält, noch in diesem Monat. Ein exaktes Datum steht bisher allerdings nicht fest.

