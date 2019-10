Dead by Daylight - Das Mid-Chapter-Update inklusive Halloween-Event ist jetzt verfügbar

Endlich ist es soweit: Das Mid-Chapter-Update samt „Withering Blight“-Event steht nun für „Dead by Daylight“ zur Verfügung. Ab heute könnt ihr in die Welt der Archive eintauchen und beginnen Halloween zu feiern.

Normalerweise sollte das „Withering Blight“-Event in zwei Tagen schon wieder enden, durch eine Verschiebung auf das Mid-Chapter-Update erscheint das Halloween-Special allerdings erst heute in Dead by Daylight. Doch keine Angst: Die Dauer des Events wurde entsprechend angepasst, sodass euch keine Zeit verloren geht.

Das große Update 3.3.1

Doch nicht nur das: Mit dem zugehörigen Mid-Chapter-Update erscheinen endlich die Archive im Spiel und die neue Version der Unreal Engine wird im Spiel aktiv. In einem anderen Beitrag haben wir euch bereits näher erklärt, was es mit den Archiven auf sich hat:

Dead by Daylight Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Alle weiteren Änderungen, die das Update vorzuweisen hat, könnt ihr in den Patch Notes der Entwickler nachlesen.

Das Mid-Chapter-Update 3.3.0 inklusive des „Withering Blight“-Events stehen ab dem heutigen 31. Oktober für PC, PS4 und Xbox zum Download zur Verfügung. Übrigens: Solltet ihr euch zu diesem Anlass noch ein paar DLCs für die PC-Version von „Dead by Daylight“ sichern wollen, schaut doch mal beim Halloween-Sale von Steam vorbei. Dort sind noch bis zum 01. November zahlreiche Inhalte reduziert erhältlich.