Dead by Daylight - Keine Ränge mehr: So verändern sich Rangsystem und Matchmaking

„Dead by Daylight“ erhält eine vollständige Überarbeitung des Rang- und Matchmaking-Systems. Die Entwickler haben nun bekannt gegeben, was sich diesbezüglich in naher Zukunft in dem Horrorspiel genau ändern wird.

In einem Status-Update haben die Entwickler von Behaviour Interactive erläutert, dass uns demnächst ein verändertes Matchmaking-System in Dead by Daylight erwarten wird, um die Spielerfahrung wieder angenehmer zu gestalten. Dafür werden unter anderem die Ränge abgeschafft.

Das Problem

Aus der Spieler-Community häufen sich die Beschwerden, dass das Matchmaking endlose Wartezeiten mit sich bringt und die Ränge in keinerlei Verhältnis mehr stehen. Die daraus resultierende mangelnde Fairness innerhalb des asymmetrischen Horrortitels verärgert Überlebende wie Killer.

Der Lösungsansatz

Das bisher bestehende Emblem-System scheint die Fähigkeiten der einzelnen Spiele offenbar nur bedingt widerzuspiegeln, weshalb man in Zukunft zum einen auf ein neues Wertungssystem und zum anderen auf eine allgemeine Änderung des Matchmaking-Systems zugunsten gerechterer Konstellationen zurückgreifen wird.

Eine Fähigkeitenwertung für Dead by Daylight

Das neue Bewertungssystem soll künftig mehr an die anderen Spieler gekoppelt sein, sodass eine entsprechende Spielerbewertung eingeführt wird:

Wenn die eigene Bewertung höher ist als die des Gegners, erhöht sich die eigene Bewertung bei einem Gewinn und fällt mehr ab, wenn man verliert.

Wenn die eigene Bewertung niedriger ist als die des Gegners, erhöht sich die eigene Bewertung bei einem Gewinn umso mehr und fällt weniger ab, wenn man verliert.

Umstellung auf Batch-Matchmaking in Dead by Daylight

Dennoch sollen die Übereinstimmungen bereits im Vorfeld so hoch wie möglich ausfallen, weshalb man auf einen neuen Suchvorgang setzen möchte. Mit dem Batch-Matchmaking wird direkt eine größere Anzahl von Spielern zusammengebracht und miteinander vergleichen. Der größere Spieler-Pool soll somit die bestmöglichen, fairen Matches erstellen, ohne den Ping unnötig in die Höhe und Wartezeiten in die Länge ziehen zu müssen.

Aktuell wird der Suchbereich nach einem Warteschlangen-System verwaltet und erst nach fehlender Übereinstimmung schrittweise erweitert bis eine halbwegs passende Übereinstimmung entsteht.

Wann treten diese Änderungen in Kraft?

Das überarbeitete Rang- und Matchmaking-System wird erst nach und nach in „Dead by Daylight“ Einzug halten. Mit Release des Mid-Chapters sollen die Skill-Levels zunächst nur nachvollzogen, jedoch noch nicht relevant für das Matchmaking werden. Sollte die Fähigkeitenwertung wie geplant funktionieren, erfolgt ein regulärer Test auf den PTBs.

Anschließend plant Behaviour Interactive die Ränge im Score Board zu deaktivieren, da sie nicht mehr länger für das Matchmaking relevant wären. Für den Einzelnen soll jedoch weiterhin ein Rang einsehbar sein, um einen persönliches Fortschritt oder ein gestecktes Ziel verfolgen zu können.

Ein exaktes Datum für die endgültige Veröffentlichung steht demnach noch nicht fest.