Dead by Daylight - Das Halloween-Event im Überblick

Vor sechs Tagen startete ein neues kostenloses Ingame-Halloween-Event für den asymmetrischen Horror-Titel Dead by Daylight. Um das Maximum an Vorteilen bis zum Ende des Events herausschlagen zu können, haben wir alle wichtigen Informationen zur Heiligen Fäule für euch zusammengetragen.

Die Heilige Fäule lautet der Name des diesjährigen Halloween-Events für das kompetitive Horrorgame Dead by Daylight aus dem Hause Behaviour Interactive. Ganze mystische 13 Tage gewähren euch die Entwickler damit Zugang zu kosmetischen Ingame-Belohnungen und einer Vielzahl von Blutpunkten, die während dieser Zeit auf eine besondere Art und Weise gesammelt werden können. Wie genau das funktioniert und was es mit der Heiligen Fäule auf sich hat, erklären wir euch im Folgenden.

Der Hintergrund

Wie gewohnt möchten die Entwickler euch einige Hintergrundinformationen zukommen lassen und fügen deshalb neben einem neuen Spielintro jeden Tag einen Abschnitt zu einer tagebuchartigen Textsammlung hinzu, die bis zum Ende des Events alles über die sogenannte Heilige Fäule offenbart haben sollte.

Dead by Daylight Die neue Killerin ist bereits spielbar!

Das Erscheinen der Fäule wird darin ebenfalls erklärt: Einmal im Jahr vollzieht der Entitus eine Art Reinigungsvorgang und ist in dieser Zeit mit Fäule übersät. Die daraufhin auftauchenden blütenartigen Geschwüre erscheinen als Pustelblumen im Spiel und sondern leuchtenden, dickflüssigen Eiternektar ab.

Die Aufgaben

Überlebende und Killer müssen auf unterschiedlichen Wegen diesen Blütennektar sammeln, um damit Fläschchen zu befüllen, die im Ingame-Shop für Skins eingetauscht werden können und nur während des Halloween-Events verfügbar sind.

In jeder Runde erscheinen dafür an zufälligen Orten stets zwei Event-Haken für Killer und zwei Nektarpflanzen für die Überlebenden. Durch die im Blutnetz erscheinenden Pustelblumen-Opfergaben, könnt ihr die Anzahl der zehrenden Haken und Blütengeschwüre erhöhen und euch gleichzeitig eine Vielzahl an Blutpunkten sichern.

Fakten für Überlebende

Befüllt eure Nektarfläschchen, indem ihr alleine oder mit mehreren Überlenden gemeinsam eine Pustelblume erntet.

Das gemeinsame Ernten erhöht die Füllgeschwindigkeit.

Eine vollständig geerntete Blüte verdorrt und gibt dem Killer in diesem Moment eine Benachrichtigung, ähnlich einem vollständig reparierten Generator.

Eine Blume bedeutet etwas mehr als einen von drei Strichen in der Füllhöhe der Flasche.

Solltet ihr sterben, verringert sich die in der Flasche enthaltene Menge bis zum zuletzt erreichten Marker.

Eine vollständig gefüllte Flasche verliert man im Todesfall nicht, sondern wird dem Flaschenbestand nach der Runde ebenso hinzugefügt.

Jede geerntete Blüte beschert den Überlebenden 4000 Blutpunkte zusätzlich, vorausgesetzt dieser hat vorab eine Pustelblume als Opfergabe dargebracht

Fakten für Killer

Hängt die Überlenden an den zehrenden Event-Haken auf und erhaltet damit einen halben Strich in eurer Flasche.

Insgesamt müssen deshalb sechs Überlebende für eine ganze Flasche aufgehängt werden.

Bereits genutzte Event-Haken verdorren wie vollständig geerntete Pustelblumen.

Für jeden benutzten fauligen Haken, erhält der Killer 5500 Blutpunkte zusätzlich.

Der Killer erhält eine Benachrichtigung für vollständig geerntete faulige Blüten.

Die Belohnungen

Von diesen Fläschchen könnt ihr jeweils als Killer und Überlebender maximal 30 Stück sammeln und im Ingame-Shop von Dead by Daylight gegen höchstens zwei von insgesamt sieben vorhandene Outfits eintauschen. Alle anderen können dann nur noch durch Aurazellen käuflich erworben werden.

Dabei existieren zwei Outfits für die Überlebenden Claudette Morel und Dwight Fairfield sowie fünf Skins inklusive Waffen für die Killer Fallensteller, Geist, Hinterwäldler, Doktor und Jägerin - natürlich ganz im stilistischen Sinne der Heiligen Fäule.

Bis zum 2. November 2018 habt ihr noch Zeit euer eben erlangtes Wissen anzuwenden und euch erfolgreich auf die Nektarjagd zu machen.