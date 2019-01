Dead by Daylight - Das große neue Update im Überblick: Das müsst ihr wissen

Der asymmetrische Horrortitel Dead by Daylight hat ein neues großes Update erhalten. Auf welche Änderungen sich Überlebende und Killer nun gefasst machen müssen, haben wir in unserer Übersicht für euch zusammengefasst.

Die Entwickler von Behaviour Interactive bemühen sich stets, eine entsprechende Balance in das kompetitive Multiplayer-Game Dead by Daylight zu bringen. Mit dem neuen Update 2.5.0 treten deshalb einige Änderungen für Überlebende und Killer in Kraft, die einen fairen Ausgleich ermöglichen und außerdem das allgemeine Spielerlebnis verbessern sollen. Wir haben für euch die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Dead by Daylight Offizielle Ankündigung dedizierter Server

Allgemeine Neuerungen

In den Lobbys besteht nun die komfortable Möglichkeit, mit Hilfe von Pfeilen euren Charakter zu wechseln, ohne erst vorher auf die Charakterübersicht wechseln zu müssen.

Überlebende sind in einem laufenden Match nach ihrem Tod nicht mehr fähig die Perks und Opfergaben des Killers im Punkte-Bildschirm einzusehen. Die Killer-Informationen sind erst einsehbar, nachdem der Killer das Match verlassen hat.

Die positiven Reaktionen auf die Geschenkboxen während des Wintersonnenwende-Events hat die Entwickler dazu bewogen, die Wahrscheinlichkeit für das Erscheinen von Geheimkisten im Blutnetz zu erhöhen.

Änderungen für Killer

Blutwächter hat einen Timer im HUD erhalten, der besser nachvollziehen lässt, wie lange der Perk aktiv ist.

Iron Maiden ermöglicht nur noch für 3 anstelle der 4 Sekunden die Position des Überlebenden anzuzeigen.

Spione des Schattens besitzt ab sofort auf allen Stufen eine Chance von 100 statt 75 Prozent, eine visuelle Geräusch-Meldung zu erhalten, die nun mit dem Umriss einer Krähe dargestellt wird. Zusätzlich wurde die Meldungsweite von 16/24/36 Metern auf 32/40/48 Metern angehoben.

Überwachung ermöglicht dem Killer die Reparatur-Geräusche eines Generators bis zu 8 Meter weiter zu hören. Alle zurücklaufenden Generatoren sind dabei von einer weißen Aura umgeben, die für 8/12/16 Sekunden gelb wird, wenn der Überlebende wieder beginnt daran zu arbeiten.

Änderungen für Überlebende

Gefundene Items werden nach dem Durchsuchen einer Kiste nicht mehr automatisch aufgenommen, auch wenn der Überlebende noch keinen Gegenstand hält.

Die Geschwindigkeit nach dem Überqueren einer Fluchtmöglichkeit wird nicht mehr auf 0 zurückgesetzt, sondern durch einen Schwung ergänzt.

Die mittelschnellen Sprünge haben eine eigene Animation erhalten, um sie besser von den schnellen und langsamen Fluchtsprüngen zu unterscheiden.

Map-Anpassungen

Es wurden auf jeder Map weitere Spawn-Orte und eine Mindestentfernung für Haken eingeführt, um eine bessere Verteilung der Haken zu ermöglichen.

Die Menge der Haken wurde angepasst, sodass nun eine Minimal- und Maximalanzahl an Haken existiert.

In der Fleischfabrik sind weitere Schilder angebracht worden, die die Spieler leichter zu den Treppen navigieren sollen.

Totems haben mit dem neuen Update ebenfalls neue Spawn-Möglichkeiten erhalten, sind also um einiges besser versteckt und damit schwieriger zu finden. Das Spawn-System wird zukünftig allerdings noch weiter überarbeitet und verbessert.

Bug Fixes

Zusätzlich wurde eine Vielzahl an Bug-Fixes vorgenommen, die ihr hier noch einmal in aller Detailliertheit nachlesen könnt. Viele wird hierbei freuen, dass das tägliche Ritual Kooperative Aktionen nun wieder funktioniert und problemlos abgeschlossen werden kann.