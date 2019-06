Dead by Daylight - Ghost Face erscheint heute!

Ab heute ist es so weit: Ghost Face wird Teil der großen „Dead by Daylight“-Familie. Wir haben vorab einige Informationen zu seinem Charakter-Hintergrund und den erfolgten Gameplay-Anpassungen zusammengetragen.

Für viele Spieler wird mit Ghost Face ein kleiner Killer-Traum wahr, denn schon häufiger wurde das Verlangen nach dem „Scream“-Protagonisten von der Dead by Daylight-Community ausgesprochen. Im Laufe des heutigen Tages wird dieser Wunsch nun Wirklichkeit und der neue Schlächter steht den Spielern zum Kauf zur Verfügung.

Jed Olsen, der zwielichtige Journalist

Ghost Face erhält so wie alle anderen Charaktere im Spiel seine eigene durchdachte und stimmungsvolle Geschichte. In diesem Fall handelt sie von Danny Johnsen, der unter dem Pseudonym Jed Olsen als freiberuflicher Journalist tätig ist. Als solcher kommt er für längere Zeit bei einem Magazin in Roseville unter.

Nach seiner fünfmonatigen Tätigkeit dort begann in dem kleinen Örtchen plötzlich ein Mörder zu wüten. Jung und Alt wurden dabei grausam erstochen, vorab jedoch stets ausführlich verfolgt und fotografisch dokumentiert. Olsen wurde anschließend häufig entsandt, um die Familien der Opfer zu interviewen und den Fall journalistisch zu begleiten.

Nachdem sich die Morde häuften und die Polizei weiterhin ratlos blieb, wuchs die Angst in Roseville. Jed Olsen veröffentlichte derweil seinen Artikel zu einer Aufnahme, die den maskierten Mörder zeigen soll (Hallo, Peter Parker!). Sein daraus resultierender Stolz lässt ihn schlussendlich gestehen, dass er genossen habe seine Geschichten zum Leben zu erwecken. Daraufhin verlässt Danny Johnsen alias Jed Olsen alias Ghost Face die Stadt.

Resultat der PTB-Testserver

Neben dem Verfassen der Killer-Geschichte haben sich die Entwickler von Behaviour Interactive ebenso dem Gameplay gewidmet. Dafür werteten sie die Ergebnisse und das Feedback der Test-Server-Phase aus. Wesentliche Änderungen sind hierbei:

Die Überlebenden müssen nun direkter und länger zu Ghost Face blicken, um den Aufladevorgang seiner Stalking-Fähigkeit abbrechen zu können.

Ghost Face erhält nun einen Hinweis, aus welcher Richtung die Überlebenden kommen, um ihm die Möglichkeit zu bieten, sich rechtzeitig verstecken zu können.

Gelingt es dem Überlebenden Ghost Face zu entdecken, wird dessen Position dem Killer offenbart.

Das akustische Warnsignal, das für Ghost Face geplant war, wurde entfernt und die allgemeine Hörweite angepasst, um dem Killer das Überraschungsmoment zu ermöglichen.

Mit diesen Anpassungen soll es Ghost Face leichter fallen, Überlebende zu stalken und den kurzen Zeitraum des Gefährdet-Status besser nutzen zu können.

Wir sind gespannt, wie sich Ghost Face im Spiel macht. Was sagt ihr zur Ghost Face-Geschichte und den Gameplay-Überarbeitungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!