Dead by Daylight - Der Freddy Krueger-Killer erhält komplett neue Fähigkeiten

In einem Livestream berichtete Behaviour Interactive nun ausführlich über das Rework des „Dead by Daylight“-Killers Der Albtraum alias Freddy Krueger und gab zahlreiche Details bekannt. Wir haben für euch den Überblick.

Die Frustration unter den Spielern von Dead by Daylight ist in den letzten Monaten mehr und mehr gewachsen, sobald der Albtraum, so der spieleigene Name des Freddy Krueger-Killers, die Runde betreten hat. Sowohl für die Freddy-Spieler als auch für die Überlebenden trugen die Eigenheiten des Killers keineswegs zu einem angenehmen Spielerlebnis bei. Damit wird nun bald Schluss sein.

Das bisherige Stand

Bisher musste der Albtraum die Überlebenden stets in eine Traumwelt ziehen, um seinen Opfern Schaden zufügen zu können. Bis dahin war Freddy allerdings unsichtbar für die Überlebenden und hatte eine deutlich erhöhte Laufgeschwindigkeit. Um dem Traumzustand wieder zu entkommen, mussten sich die Überlebenden dann von anderen Mitspielern aufwecken lassen oder an einem Fähigkeitencheck scheitern. Die Traumwelt selbst war dabei für beide Seiten kein angenehmer Aufenthaltsort, denn die dunkle und nebelige Optik erschwerte es vielen, sich angemessen über die Karte navigieren zu können.

Ein völlig neuer Killer

Vorab: Das Schlafen wird weiterhin zum Spielprinzip des Albtraums gehören. Allerdings wird es diesmal völlig anders umgesetzt. Denn alle Überlebenden schlafen innerhalb von 60 Sekunden, sichtbar an einem Timer, nach dem Start der Runde automatisch ein.

Freddy kann den Überlebenden nun zwar jederzeit Schaden zufügen, sie jedoch nicht mehr automatisch sehen, wenn sie sich in der Traumwelt befinden. Zusätzlich kann Freddy seine neuen Fähigkeiten benutzen, die den weiteren Spielverlauf bestimmen:

Dream Snares : Mit den Dream Snares kann Freddy bis zu 8 Fallen gleichzeitig platzierten, die eine Sekunde zur Aktivierung benötigen und nur von schlafenden Überlebenden gesehen und ausgelöst werden können. Sie sehen aus wie kleine, runde Blutpfützen am Boden. Löst man sie aus, schreit man und gibt dem Killer seine Position preis, außerdem werden jegliche Aktionen um 15% verlangsamt.

: Mit den Dream Snares kann Freddy bis zu 8 Fallen gleichzeitig platzierten, die eine Sekunde zur Aktivierung benötigen und nur von schlafenden Überlebenden gesehen und ausgelöst werden können. Sie sehen aus wie kleine, runde Blutpfützen am Boden. Löst man sie aus, schreit man und gibt dem Killer seine Position preis, außerdem werden jegliche Aktionen um 15% verlangsamt. Dream Protection : Diese Fähigkeit ermöglicht ihm zu jedem beliebigen Generator zu teleportieren. Dieser Vorgang benötigt jedoch einige Sekunden, weshalb zunächst nur Blut aus dem Generator spritzt und eine Kopie von Freddy erscheint. Diese Aktion kann vom Killer jedoch abgebrochen werden und es folgt der 45-sekündige Cooldown, der pro schlafenden Überlebenden um 15 Prozent verkürzt wird.

: Diese Fähigkeit ermöglicht ihm zu jedem beliebigen Generator zu teleportieren. Dieser Vorgang benötigt jedoch einige Sekunden, weshalb zunächst nur Blut aus dem Generator spritzt und eine Kopie von Freddy erscheint. Diese Aktion kann vom Killer jedoch abgebrochen werden und es folgt der 45-sekündige Cooldown, der pro schlafenden Überlebenden um 15 Prozent verkürzt wird. Dream Pallets (Add-on): Als Alternative gibt es das Add-on der Dream Pallets. Damit kann Freddy Paletten in der Traumwelt platzieren, die, sobald sie von Überlebenden umgestoßen werden, in Blut zerfallen und den Albtraum nicht betäuben können. Sobald er diese Paletten platziert, wird die Aura des Killers kurz sichtbar.

Wacht auf!

Aufwachen können die Überlebenden nur, wenn sie einen Skill-Check nicht schaffen oder einen einzelnen, weit von ihnen entfernten Wecker finden. Ebenso kann man sich weiterhin von anderen wachen Mitspielern wecken lassen, jedoch wird dieser Vorgang von Mal zu Mal länger dauern. Bis zu 16 Sekunden können dann verstreichen, bis man von dem Schnipsen und Klatschen eines anderen Überlebenden wach wird.

Innerhalb von 22 Metern wird man Freddy Krueger nun außerdem sehen können und er ist nicht mehr dauerhaft unsichtbar, wenn man sich im Wachzustand befindet. Dabei wird man einen normalen Terrorradius haben und muss nicht ständig das ewig trällernde Schlaflied ertragen.

Freddy kann die Überlebenden übrigens nicht mehr in die Traumwelt ziehen. Zumindest nicht mehr selbstständig und unmittelbar. Der Timer bis zur nächsten Schlafphase läuft stattdessen stetig und ihr könnt die Zeit bis dahin höchstens verlängern. Dafür erhalten die Überlebenden keine 50-prozentige Strafe mehr auf Aktionsgeschwindigkeiten, sondern arbeiten in der Traumwelt in dem gleichen Tempo weiter wie im Wachzustand – es sei denn Freddy nutzt Add-ons.

Der überarbeitete Freddy Krueger wird nächsten Dienstag, dem 9. Juli bereits auf den PTB-Servern zum Testen zur Verfügung stehen. Wann genau die endgültige Version des überarbeiteten Killers dann in „Dead by Daylight“ Einzug hält, steht noch nicht fest. Zunächst muss das Feedback der Testphase erfolgen.

Wie findet ihr die anstehenden Überarbeitungen von Freddy Krueger alias Der Albtraum? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!