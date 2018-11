Dead by Daylight - Der erste Blick auf den neuen Killer und sein verschneites Heim

Der asymmetrische Horrortitel Dead by Daylight wird erneut um einen weiteren Killer und eine neue Map bereichert. Entwickler Behaviour Interactive veröffentlichte nun erste Bilder, die uns auf verschiedene Weisen das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Nachdem im September bereits ein neuer Killer, inklusive Überlebender und Karte, in Dead by Daylight Einzug halten durften, wird das Repertoire in Kürze ein weiteres Mal erweitert. Auf der Twitter-Seite des Horrorgames wurde uns nun ein erster visueller Vorgeschmack ermöglicht und zunächst ein Blick auf die potenzielle neue Map gewährt:

Im ersten Moment ist die verschneite Seilbahnstation nicht unbedingt angsteinflößend, sondern versetzt uns eher in zeitlich passende Weihnachtsstimmung. Der Titel des Bildes „Mit Schnee kommt Dunkelheit…“ soll uns allerdings an den schaurigen Inhalt des Spiels erinnern, da dies immerhin die zugehörige Umgebung des auf Reddit heiß diskutierten neuen Killers bildet.

Eine gespaltene Persönlichkeit?

Im untenstehenden Video könnt ihr einen ersten Eindruck von dem Killer gewinnen, der scheinbar mehr als nur ein Gesicht besitzt. Die unterschiedlichen Masken werden von der Community als die spezielle Fähigkeit des Killers interpretiert, mit der er möglicherweise unterschiedliche Sonderfähigkeiten aktivieren kann. Bisher können allerdings nur Vermutungen angestellt werden, denn mehr Informationen liegen momentan nicht vor.

Ebenso wenig steht aktuell ein offizielles Veröffentlichungsdatum fest. Allerdings können wir uns neben dem neuen Killer mit der gespaltenen Persönlichkeit und der winterlichen Karte, definitiv von einem weiteren, noch gänzlich unbekannten Überlebenden überraschen lassen.