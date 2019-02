Dead by Daylight - Erscheint 2019 für Nintendo Switch

Dead by Daylight wird für die Nintendo Switch erscheinen. Ein entsprechender Port wurde in der Nintendo Direct bestätigt. Der Release erfolgt noch 2019.

Behaviour Interactive wird noch in diesem Jahr Dead by Daylight für die Nintendo Switch veröffentlichen. Als Publisher wird in allen Regionen die deutsche Koch Media agieren.

Der Port soll im Herbst 2019 erscheinen und zahlreiche Killer, Survivors, Maps, Chapters und Cosmetics beinhalten. Der Titel soll sowohl digital als auch im Einzelhandel zum Kauf zur Verfügung stehen.

Erste Details zum Port bekannt

Im Rahmen eines Blogeintrags wurde bereits bestätigt, dass Dead by Daylight den Nintendo Switch Pro Controller unterstützen wird. Allerdings sollen amiibo nicht kompatibel sein.

Derzeit ist weder der Release einer Demo noch der Einbau von Crossplay geplant. Des Weiteren wird eine gültige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online zum Spielen benötigt.

Aktuell werden eine Auflösung von 1080p am Fernseher und 720p im Handheld-Modus bei einer Framerate von 30 angestrebt.