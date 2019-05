Dead by Daylight - Entwickler offenbaren versehentlich den neuen Killer!

Dead by Daylight bekommt einen neuen Killer, auf den wahrscheinlich schon einige Spieler gehofft haben. Mit dem kommenden Kapitel findet nämlich Der Geist in den asymmetrischen Horrortitel, der vielen als Ghostface aus der Horrorfilm-Reihe „Scream“ bekannt sein sollte.

Während dieser Leak zunächst versehentlich mit der Veröffentlichung des neuen Updates 2.7.0 erfolgte, bestätigte Behaviour Interactive kurz danach per Twitter, dass in Kürze tatsächlich mit dem lizenzierten Killer aus dem „Scream“-Universum zu rechnen sei:

Some lucky players got a glimpse of our upcoming chapter release content in today’s mid-chapter update. We already pushed the right update live to all players on PC and PS4. XBOX users will receive it within a few days. In the meantime, enjoy the early hype on the next chapter!