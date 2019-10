Dead by Daylight - Diese Perks sind aktuell im Schrein der Geheimnisse

Eine neue Woche, ein neuer Schrein der Geheimnisse in „Dead by Daylight“. Welche Perks euch in dieser Woche erwarten, könnt ihr mit einem Blick hier einsehen.

Es ist wieder soweit und der Schrein der Geheimnisse wurde neu befüllt. Welche Perks ihr euch diesmal für eure Charaktere in Dead by Daylight sichern könnt und was sie können, lest ihr hier.

Der Schrein der Geheimnisse vom 23. Oktober 2019

Am heutigen Tag sind vier Perks im Schrein gelandet, die ihr innerhalb von sieben Tagen, also diesmal bis zum 29. Oktober 2019, für eure Charaktere freischalten könnt. Im Austausch gegen 2.000 schillernde Scherben könnt ihr euch die folgenden Spielvorteile im Ingame-Store ohne zusätzliche Kosten sichern:

Dunkle Hingabe (Die Seuche): Du suchst einen Überlebenden heim. Nutzt du deinen Grundangriff, um den Zustand "besessen" zum Zustand "verletzt" zu prügeln, strahlt die Besessenheit einen Terrorradius von 32 Metern aus, und zwar für 20 Sekunden. In dieser Zeit wird dein Terrorradius auf 0 verkleinert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60/45/30 Sekunden ausgelöst werden. Die Besessenheit hört den ausgestrahlten Terrorradius für die Dauer.

Pop goes the Weasel (Der Clown): Eine tiefe Bindung zum Entitus entfesselt große Kraft. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, verliert der nächste Generator, den du beschädigst, sofort 25% seines gesamten Fortschritts. Der normale Rückgang wirkt erst, nachdem der Schaden zugefügt wurde. Der Perk ist 40/50/60 Sekunden lang aktiv, nachdem der Überlebende festgehakt wurde.

Sprint Boost (Meg Thomas): Wenn du zu rennen beginnst, verfalle in einen Sprint mit 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit für maximal 3 Sekunden. Verursacht 60/50/40 Sekunden lang Erschöpfung. Sprintboost kann bei Erschöpfung nicht verwendet werden. Beim Laufen erholst du dich nicht von Erschöpfung.

Solidarität (Jane Romero): Heilst du einen Überlebenden ohne Nutzung eines Sani-Kastens, während du selbst verletzt bist, heilst du dich auch mit einer Wandelrate von 40/45/50%.

Was ist der Schrein der Geheimnisse

Jeden Mittwoch werden im Schrein der Geheimnisse zufällig vier neue lehrbare Perks im Ingame-Shop von „Dead by Daylight“ zur Verfügung gestellt, die sich sonst nur freischalten lassen, indem der entsprechende Charakter mindestens bis Stufe 40 gelevelt wird. Dabei stehen stets zwei Perks für die Killer und zwei für die Überlebenden zur Verfügung.

Gekauft werden die Schrein-Perks nicht mit Echtgeld, sondern im Austausch gegen jeweils 2.000 oder bei neuen DLCs 2.700 Schillernde Scherben. Diese Scherben erhält man durch das Leveln der einzelnen Charaktere. Solltet ihr einen Perk im Schrein bereits besitzen, könnt ihr diesen trotzdem kaufen, erhaltet stattdessen aber 150.000 beziehungsweise 250.000 Blutpunkte.

Neue Perks im Schrein der Geheimnisse gibt es dann nächste Woche am 30. Oktober 2019.

