Dead by Daylight - Diese Features werden in den kommenden Monat das Spiel verändern

Mit einer Community-Umfrage möchten die Entwickler von „Dead by Daylight“ derzeit eure Meinung rund um das Spiel in Erfahrung bringen. Möglicherweise fließt euer Feedback sogar in die kommenden Neuerungen ein, die noch in diesem Jahr in den Horrortitel finden sollen.

Mit einem Entwickler-Update zu Dead by Daylight hat Behaviour Interactive seine Pläne für die nächsten Monate offengelegt. Neben einigen bereits bekannten Vorhaben kamen außerdem einige Überraschungen hinzu, die vor allem jene erfreuen könnten, die sich bisher gescheut haben, das asymmetrische Horror-Game zu zocken.

Aktualisierung angekündigter Pläne

Der Release für die bereits seit längerem angekündigten dedizierten Server ist nach wie vor in diesem Sommer geplant. Nach einer weiteren Testphase auf den PTB-Servern sollte dem Ganzen nichts mehr im Weg stehen.

Jedoch sollte hier nicht erwartet werden, dass mit der Einführung der Performance steigernden Server direkt alles perfekt funktioniert. Die Entwickler müssen anschließend weiterhin aufmerksam sein und an neuen Funktionen werkeln.

Zeitgleich mit den dedizierten Servern soll ebenso eine Verbesserung des Matchmaking-Systems erfolgen. Hierbei soll berücksichtigt werden, welches Rechenzentrum für welche Region am besten geeignet wäre, um die Suche nach einem Spiel im Idealfall deutlich zu verkürzen.

Viele Spieler haben momentan mit einem Spielfehler zu kämpfen, der ihnen durch eine fehlerhafte Pip-Aktualisierung den Rangaufstieg verwehrt. Offenbar haben die Entwickler das verantwortliche Problem ausfindig machen können und wollen den Fehler bis zum nächsten Update behoben haben.

Neu vorgestellte Features

Es folgten nach diesen Aktualisierungen zu den bereits angekündigten Änderungen einige Neuankündigungen für „Dead by Daylight“, die das Spiel in den nächsten Monaten noch attraktiver für Langzeitspieler aber auch Neueinsteiger gestalten sollen:

Freundesliste:

Das neue Spielkapitel soll direkt eine Ingame-Freundesliste in den Horrortitel bringen, die eine zügige und einfache Bedienung ermöglichen soll, indem man Freunde schneller in Lobbies einladen und ihren Status im Spiel (zum Beispiel in laufender Partie oder im Menü) einsehen kann.

Automatisches Wiederverbinden mit Freunden:

Bald wird es nicht mehr notwendig sein, eine komplett neue Lobby zu erstellen und seine Freunde erneut einzuladen, wenn eine Runde beendet ist oder vorab abgebrochen wurde. Man bleibt anschließend in der Gruppe und kann in Zukunft sogar ohne Umwege ins Hauptmenü zwischen Einzelspieler und dem Spielen mit Freunden wechseln.

Änderungen am Blutnetz:

Inzwischen gibt es so viele Perks im Spiel, dass es frustrierend sein kann, die Fähigkeit im Blutnetz anzutreffen, mit der man tatsächlich zocken möchte. Vor allem die Spieler, die „Dead by Daylight“ gerade erst für sich entdeckt haben, schreckt der Grind-Faktor des Spiels ab.

Deshalb soll demnächst die Art und Weise überarbeitet werden, mit der Blutnetze generiert werden, um die Chancen auf gewünschte Perks erhöhen zu können. So sollen außerdem weitaus weniger Blutnetze erforderlich sein, um an die angestrebten Spielerleichterungen zu gelangen.

Weitere Informationen zu den kommenden Inhalten sollen am Ende des Monats August folgen. Bis dahin gibt euch Behaviour Interactive die Chance eure Meinung in der Community-Umfrage kundzutun, an der ihr hier teilnehmen könnt.