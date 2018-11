Dead by Daylight - Details zum neuen Killer und Überlebenden enthüllt

Seit gestern stehen der Killer, der Überlebende und die dazugehörige Karte aus dem kommenden DLC des asymmetrischen Horrorgames Dead by Daylight auf den Testservern (PTR) zur Verfügung. Damit wurden die Namen und entsprechenden Fähigkeiten der Neuankömmlinge endlich enthüllt.

Mit dem Kapitel Darkness Among Us erhält Dead by Daylight seinen nunmehr 14. Killer, erhöht seine Anzahl an spielbaren Überlebenden auf 15 und erweitert seinen Map-Pool um eine elfte Karte. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengetragen, um euch insbesondere die neuen Charaktere und deren Fähigkeiten ausführlich vorzustellen.

Der Killer - The Legion

Der neue mordlüsterne Zeitgenosse trägt nicht ohne Grund den Namen The Legion, denn die ihm zugehörige Geschichte erzählt nicht nur von einer, sondern von vier Personen, die den Pfad der Dunkelheit einschlugen. Mit Hilfe eurer Kleiderauswahl könnt ihr deshalb sogar entscheiden, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Charakter spielt.

Hierbei wird euch zudem auffallen, dass The Legion eine sehr menschliche Gestalt besitzt und bei schnellem Hinsehen eher einem Überlebenden ähnelt, dessen oder deren Gesicht uns durch die Maske verborgen bleibt.

Die Fähigkeit

Auf diese Erscheinung abgestimmt wurde die spezielle Fähigkeit namens Feral Frenzy. Sie kann durch einen Tastendruck für einige Sekunden aktiviert werden und benötigt nach der Leerung eines Balkens einen gewissen Erholungszeitraum, bevor sie wiedereingesetzt werden kann.

Feral Frenzy aktiviert dabei eine Art tödlichen Rausch und bringt folgende Effekte:

The Legion verfällt in einen Sprint.

The Legion kann keine Paletten mehr zerbrechen, hat aber die Möglichkeit Paletten und Fenster wie ein Überlebender zu überqueren.

Die Kratzspuren der Überlebenden werden vor The Legion verborgen.

Die Abklingzeit nach einer verfehlten Attacke ist weitaus geringer.

Die drei lehrbaren Perks

Discordance: Jedes Mal, wenn zwei oder mehr Überblende an einem Generator arbeiten, wird dem Killer die Aura des Generators für 8/10/12 Sekunden angezeigt.

Mad Grit: Während der Killer einen Überlebenden trägt, erhält der Killer keinen Cooldown bei verfehlten Attacken. Gelingt es dem Killer einen anderen Überlebenden in dieser Zeit zu verwunden, kann sich der getragene Überlebende für 2/3/4 Sekunden nicht mehr wehren.

Iron Maiden: Der Killer öffnet Schranktüren 30/40/50 Prozent schneller. Verlässt ein Überlebender einen Schrank, verfällt dieser für 15 Sekunden in den Gefährdet-Status und wird dem Killer für vier Sekunden offenbart.

Tiefe Wunden

Mit den neuen Inhalten findet außerdem der neue Statuseffekt Tiefe Wunde Einzug ins Spiel. Wird ein Überlebender vom Killer getroffen und wird tief verwundet, startet ein Timer. Ist die gegebene Zeit abgelaufen, seid ihr gewissermaßen ausgeblutet und geht zu Boden, ähnlich der Spielmechanik Geliehene Zeit, die deshalb ebenfalls angepasst wurde. Für einen kurzen Moment werden dem Killer dann die Auren der zu Boden gegangenen Überlebenden angezeigt.

Während der Verfolgung wird der Timer allerdings pausiert und kann euch sogar ermöglichen einen weiteren Schlag einzustecken, bevor ihr in den Todesstatus übergeht. Von der Tiefen Wunde könnt ihr euch außerhalb einer Verfolgungsjagd selbstständig heilen und benötigt keine Selbstfürsorge oder einen Heilungsgegenstand.

Der Überlebende - Jeff Johansen

Der neue Überlebenskämpfer trägt den Namen Jeff Johansen. Er ist bekennender Heavy-Metal-Fan und zeitgleich ein ruhiger Zeitgenosse, der sich als Künstler versucht. Zusammen mit seinem sensiblen und kreativen Wesen bringt er die folgenden drei lehrbaren Perks mit sich:

Breakdown: Jedes Mal, wenn du von einem Haken entkommst oder gerettet wirst, wird der Haken zerstört und die Killer-Aura wird dir für 4/5/6 Sekunden angezeigt.

Aftercare: Wenn ein Überlebender vom Haken gerettet wurde, selbst gerettet hat oder von einem Überlebenden vollständig geheilt wurde, ermöglicht es 1/2/3 Überlebenden sich gegenseitig über die gesamte Karte hinweg zu sehen. Wird der Überlebende vom Killer auf den Haken gehängt, wird diese Aura-Lesefähigkeit wieder zurückgesetzt.

Distortion: Du startest mit drei Zeichen. Jedes Mal, wenn der Killer deine Aura sehen würde, wird dir ein Zeichen abgezogen, da im Gegenzug deine Aura verborgen bleibt und das Entstehen von Kratzspuren unterdrückt wird.

Lange scheinen wir uns dabei nicht mehr gedulden zu müssen, denn offenbar soll Darkness Among Us gemeinsam mit einem umfangreicheren Update noch im Dezember 2018 erscheinen. Bis dahin sind die neuen Inhalte lediglich auf den Testservern für PC-Spieler verfügbar.