Dead by Daylight - Cursed Legacy: Trailer, Fähigkeiten und Perks des neuen Killers und der neuen Überlebenden

Der offizielle Trailer zum 14. Chapter von „Dead by Daylight“ ist endlich da. Das neue Kapitel trägt den Namen „Cursed Legacy“ und bringt uns einen neuen Killer, eine weitere Überlebende und die alternative Version einer bestehenden Karte. Wir geben euch einen Überblick.

Offenbar haben sich unsere Vermutungen mit dem neuen Trailer zum 14. Kapitel von Dead by Daylight bestätigt: Der neue Killer wird ein dämonischer Oni, ein ziemlich mächtiger Oni sogar. Als neue Überlebende findet außerdem Yui Kimura ihren Weg ins Spiel und Yamaokas Anwesen erhält mit Sanctum Wrath (Heiligtum des Zorns) eine weitere Variante.

Welche Perks und Fähigkeiten euch erwarten, haben wir für euch in Erfahrung gebracht.

Der Oni – Ein dämonischer Samurai

In den vergangenen letzten Tagen haben uns die Entwickler von Behaviour Interactive immer wieder mit kleineren Teasern auf das kommende Kapitel vorbereitet. Mit Veröffentlichung des Trailers zu Cursed Legacy haben wir nun die Gewissheit, dass wir uns im kommenden Chapter auf einen verfluchten Samurai freuen können, der der japanischen Mythologie entspringt.

Dead by Daylight Der zweite Teaser-Trailer deutet auf den ersten Yamaoka als neuen Killer hin

Jedoch ist dies nicht irgendein dämonischer Samurai, sondern der Vorfahre einer bereits bekannten Killerin, die „Dead by Daylight“-Spielern als das Gespenst bekannt sein sollte. Der Mörderin, die einst den Namen Rin Yamaoka trug, liegt die Boshaftigkeit durch ihren Vorfahren bereits im Blut. Diesen Vorfahren lernen wir nun als den Oni kennen.

Fähigkeiten

Die Fähigkeiten des Oni können bereits auf den PTB-Servern getestet werden. Hier ein Überblick über die Eigenschaften des massigen Killers:

Yamaokas Wrath

Mit Yamaokas Wrath kann der Oni das Blut seiner verwundeten Opfer absorbieren und mit Blood Fury gegen sie verwenden, in dem er seine Spezialattacken Demon Dash und Demon Strike anwendet.

Demon Dash

Wenn Blood Fury aktiv ist, kann der Oni große Distanzen ausgesprochen schnell überwinden.

Demon Strike

Wenn Blood Fury aktiv ist, wird Demon Strike in die Richtung ausgeführt, in die der Oni blickt. Die Attacke hat dabei eine weite Trefferrate und kann unverletzte Überlebende sofort in den Todesstatus versetzen.

Perks

Natürlich besitzt der Oni auch einzigartige Perks, die erst mit Level 40 für alle anderen Killer freigeschaltet werden können:

Nemesis

Jedes Mal wird ein neuer Survivor zur Besessenheit, der für 40 Sekunden von dem Statuseffekt Ahnungslos betroffen ist und dessen Aura für 4 Sekunden für den Killer sichtbar ist.

Blood Echo

Wenn der Killer einen Überlebenden auf einen Haken hängt, sind alle anderen Überlebenden bis zu ihrer Heilung von dem Statuseffekt Blutung und für 45 Sekunden von Erschöpfung betroffen.

Zanshin Tactics

Die Auren aller Paletten und Vault-Möglichkeiten werden in einem Umkreis von 24 Metern enthüllt. Ist ein Überlebender verletzt, wird der Perk für 40 Sekunden deaktiviert.

© Behaviour Interactive

Yui Kimura – eine wagemutige Biker-Braut

Wie im Trailer erkennbar ist, wird mit Yui Kimura eine weitere weibliche Überlebende ins Spiel finden, die sich gerne rasant auf einem Motorrad fortbewegt. Ihre speziellen Perks sind dabei die einer absolut furchtlosen Power-Frau, die alle Survivor ab Level 40 ebenfalls verwenden können:

Lucky Break

Der Perks wird immer aktiviert, sobald du versetzt bist. Für insgesamt 120 Sekunden wird dann deine Blutspur nicht sichtbar sein. Lucky Break wird deaktiviert sobald diese Zeit aufgebraucht sind.

Breakout

Wenn sich der Überlebende innerhalb eines Umkreises von 6 Metern eines Überlebenden befindet, der gerade getragen wird, erhält er den Statuseffekt Eile und rennt mit 5 % erhöhter Geschwindigkeit, der getragene Überlebende kann sich dafür 20 % effizienter wehren.

Any means necessary

Mit diesem Perk kann der Überlebende eine verbrauchte Palette innerhalb von 3 Sekunden wieder zurücksetzen. Danach folgt ein Cooldown von 160 Sekunden.

© Behaviour Interactive

Sanctum Wrath – Die neue Yamaoka-Map

Mit Sanctum of Wrath findet mit dem Kapitel Cursed Legacy zudem eine neue Version des Yamaoka-Anwesens in das Horrorgame. Im Zentrum steht dann nicht das Wohnhaus, in dem sich der Familienmord zutrug, der Rin zum Spirit machte, sondern ein gigantisches Heiligtum.

An diesem Ort ließ Kazan Yamaoka, der den Survivor nun demnächst als Oni das Leben schwermachen wird, einst seine Wut an dem dortigen Schrein aus. Der Entitus quält den dämonischen Samurai deshalb seither mit der vermeintlichen Vermischung seines früheren Heims mit dem verwitterten Heiligtum.

© Behaviour Interactive

Erscheinen wird der riesige Dämonen-Samurai, gemeinsam mit der neuen Überlebenden und neuer Karte, im Laufe des Dezembers 2019 als das inzwischen 14. „Dead by Daylight“-Kapitel. Schaut euch bis dahin gerne den unten eingebetteten Trailer zu Cursed Legacy an und gewinnt einen ersten visuellen Eindruck.

Was haltet ihr von den Inhalten des neuen Chapters? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!