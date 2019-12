Dead by Daylight - Cursed Legacy Chapter: Der neue Killer ist ab sofort verfügbar!

Am gestrigen Abend ist das neue Kapitel „Cursed Legacy“ für „Dead by Daylight“ erschienen. Mit ihm finden der neue Killer, bekannt als der Oni, die neue Überlebende Yui Kimura sowie eine weitere Map-Variation ins Spiel.

Der asymmetrische Horrortitel Dead by Daylight wurde mit einem weiteren Chapter ausgestattet. Das 14. Exemplar mit dem Namen „Das verfluchte Vermächtnis“ bringt erneut Nachschub ins Spiel in Form des Onis, der Bikerbraut Yui Kimura und Heiligtum des Zorns als alternative Karte von Yamaokas Anwesen.

Ein massiver Killer und eine zarte Überlebende

Bei dem Oni handelt es sich um einen ehemaligen Samurai namens Kazan Yamaoka, der durch den Entitus verdorben wurde und nun nur noch von Hass beherrscht wird. Er verkörpert den allerersten Yamaoka und ist somit ein Vorfahre von Rin Yamaoka, in „Dead by Daylight“ auch bekannt als Das Gespenst (Englisch: The Spirit).

Die neue Map bildet deshalb auch eine variierte Form von Yamaokas Anwesen. Im Zentrum der Karte befindet sich ein einst wunderschöner Schrein, dessen Pflege immer mehr vernachlässigt und allmählich von der Natur – und dem Entitus – erobert wurde.

Als neuer weiblicher Survivor findet Yui Kimura in das kompetitive Game. Sie ist eine echte Rebellin, bricht gerne mutig mit alten Traditionen und hat einen stark ausgeprägten Beschützerinstinkt. Die Fähigkeiten der beiden neuen Charaktere könnt ihr im folgenden Beitrag nachlesen:

Das kostenpflichtige 14. Kapitel von „Dead by Daylight“ steht bereits zum Kauf für PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung. „Das verfluchte Vermächtnis“ kostet 6,99 Euro und bringt zusätzlich Yuis pink gestreiftes Top als kostenlosen Exklusiv-Gegenstand ins Spiel, der separat nicht erworben werden kann.