Dead by Daylight - Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Ihr wisst nicht was es mit den kommenden Archiven in „Dead by Daylight“ auf sich hat? Wir erklären euch, was sich hinter dem neuen Feature verbirgt.

Mit dem Start des kommenden „Withering Blight“-Events, steht bei Dead by Daylight offenbar ebenso der Release der Archive an, die bereits im Mai dieses Jahres angekündigt wurden. Damit ihr vor Veröffentlichung wisst, was genau auf euch wartet, haben wir alle bestehenden Informationen über das neue Feature zusammengefasst.

Dead by Daylight Switch-Case im Spiel-Design ab sofort erhältlich

Was sind die Archive?

Die Archive sind vor allem dazu da um „Dead by Daylight“ zu erweitern, indem kontinuierlich mehr Geschichten und Inhalte rund um das Spieluniversum hinzugefügt und von den Spielern entdeckt werden können. Gleichzeitig enthalten sie spielbare Inhalte und ermöglichen die Freischaltung von Belohnungen und Kosmetika.

Dabei besteht das Archiv aus dem Tome (Deutsch: Foliant) und dem Rift (Deutsch: Riss). Mit jedem Mid-Chapter-Update erhaltet ihr einen neuen Folianten und einen zugehörigen zeitlich begrenzten Riss. Die damit einhergehenden Herausforderungen können Speicher- und Protokollinhalte, Blutpunkte sowie zeitlich begrenzte Belohnungen innerhalb eines Risses freischalten.

Dead by Daylight Das erwartet euch beim Withering Blight-Event

Foliant: Erinnerungen © Behaviour Interactive

Welche Herausforderungen gibt es?

Zunächst gibt es nur zwei verschiedene Arten von Herausforderungen, die ihr schrittweise absolvieren müsst, um an das Ziel innerhalb eines Folianten zu gelangen:

Herausforderungen: Hier werden einfache Ziele gesetzt, die sich auf mehrere Prüfungen verteilen.

Hier werden einfache Ziele gesetzt, die sich auf mehrere Prüfungen verteilen. Master Challenges: Hierbei muss zunächst eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, zum Beispiel der Besitz bestimmter Perks, um dann eine Endprüfung abzulegen.

Im Folianten selbst existiert außerdem das sogenannte Auris-Netz, mit dessen Hilfe ihr ein neues Level erreichen könnt. Jedes Netz enthält neue Herausforderungen, Einträge, Blutpunkte oder Rissfragmente. Am letzten Knoten eines Levels erhaltet ihr einen finalen Charm (Talisman), der von Level zu Level in seiner Seltenheit steigt, sowie eine gewisse Anzahl von Rissfragmenten.

Die Entwickler beschreiben die Level dabei wie eine neue Folge und jeden Folianten wie die neue Staffel einer Serie. Alle Speicher- und Protokolleinträge, die ihr währenddessen sammelt, werden in eurer Sammlung abgespeichert und alle veröffentlichten Folianten sind im Nachhinein jederzeit abrufbar.

Foliant: Herausforderungen © Behaviour Interactive

Exklusive Riss-Belohnungen

Mit jedem neuen Folianten erwartet euch auch immer ein auf 70 Tage begrenzter Riss, der über 70 Belohnungen aus anderen Welten und Erinnerungen im Wert von 20.000 Aurazellen bereithält. Folgende Belohnungen erhaltet ihr durch das Spielen von „Dead by Daylight“ und das Absolvieren der entsprechenden Herausforderungen:

Neue Archiv-exklusive Kosmetika und Variationen bestehender Outfits (Sollen spätestens 6 Monate nach Ende eines Risses auch im Ingame-Shop veröffentlicht werden)

Charms

60 Fauliges Serum-Flaschen aus dem Halloween-Event zum Freischalten von bis zu 6 Outfitteilen aus den Kollektionen „Hallowed Blight“ oder „Hallowed Catalyst“

1.000 Aurazellen

Hierbei sei allerdings noch zu erwähnen, dass es einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen sogenannten Premium-Weg in Verbindung mit einem Risspass geben wird, dem man folgen kann und sich Belohnungen dementsprechend unterscheiden werden.

Risspass © Behaviour Interactive

Rissfragment und Risspass

Um Belohnungen zu erhalten müssen entsprechend Rissfragmente gesammelt werden. Diese erhaltet ihr entweder durch das Abschließen von Herausforderungen oder durch das simple Spielen von „Dead by Daylight“. Letzteres ermöglicht in der ersten Runde des Tages immer einen zusätzlichen XP-Fortschritt.

Solltet ihr in der Zeit des bestehenden Risses nicht genug Zeit haben, um alle Fragmente zu erhalten und anschließend einzulösen, könnt ihr euch den Risspass besorgen. Mit 1.000 Aurazellen gehört er euch und befähigt dazu weitere Stufen mit zusätzlichen 100 Aurazellen unmittelbar freizuschalten. Außerdem steigt ihr direkt ein Level auf und schaltet neue Charms frei. Die investierten 1.000 Aurazellen können dabei in Form von Belohnungen wieder zurückgewonnen werden, indem man im Riss voranschreitet.

All das ist einsehbar im Archivreiter, der euch in der Lobby ebenso zur Verfügung steht und zeigt, worin eure Challenges bestehen oder wie euer aktueller Fortschritt ausfällt.

Lobby: Archivreiter © Behaviour Interactive

Die Charms

Last, but not least: Die Charms. Mit diesen neuen Accessoires könnt ihr die Gürtelschlaufen eurer Überlebenden ausstatten oder die Haken der Killer schmücken. Das Design der Talismane ist dabei stets an die Geschichten der Archiv-Inhalte angelehnt.

Erscheinen sollen die Archive mit dem kommenden Mid-Chapter-Update und offenbar mit dem Start des neuen Halloween Events Withering Blight, denn um die Kosmetika der neuen Kollektion freizuschalten, benötigt ihr Serum, das ihr nur durch den Fortschritt in dem entsprechenden Riss erhaltet. Starten wird das „Withering Blight“-Event am 22. Oktober 2019.