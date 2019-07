Dead by Daylight - Der überarbeitete Freddy ist live

Seit dem gestrigen Tage steht der grunderneuerte Freddy Krueger-Killer für das kompetitive Horror-Game „Dead by Daylight“ zur Verfügung – mit all seinen neuen Fähigkeiten, Add-Ons und seiner variantenreicheren Map.

Es ist soweit: Der Albtraum alias The Nightmare alias Freddy Krueger hat nun in seiner gänzlich überarbeiteten Form in den asymmetrischen Horror-Titel Dead by Daylight gefunden. Mit einem Trailer stellen die Macher den modifizierten Killer nun offiziell vor.

Ready for Freddy?

Mit Release des alten neuen Albtraums scheint die Testphase abgeschlossen zu sein. Wie wir bereits berichtet haben, wurden dabei die neuen Skills des Traum-Mörders getestet, die vorher zu Frust unter Überlebenden und Freddy-Killern geführt haben. Alle Details zu seinen neuen Fähigkeiten gibt’s hier:

Die wohl größte Änderung betrifft wohl das Einschlafen, das vorher stets von Freddy veranlasst werden musste, damit er Überlebende überhaupt verwunden kann. Damit ist nun Schluss. Überlebende fallen nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch in einen Schlafzustand, Freddy kann sie allerdings ebenso außerhalb der Traumphase verletzten. Zudem kann sich der Albtraum nun zu Generatoren teleportieren, Überlebende haben dagegen erweiterte Möglichkeiten erhalten sich aus dem Schlaf zu befreien.

Das Springwood-Update

Während man Freddy wieder zu einem spielbaren Killer transformiert hat, widmete man sich ebenso der ihm zugehörigen Map Springwood. Generell sollen mehr und mehr Maps eine Überarbeitung erfahren, um die von Entwickler Behaviour Interactive neu geschaffenen Tools zur Anwendung bringen zu können, die das Gameplay, wie das Loopen oder das Finden von Totems, weiter anpassen sollen.

So finden mit dem Rework-Freddy ebenso vier neue Variationen mit zahlreichen kleineren und größeren Anpassungen der Badham-Vorschule ins Spiel:

„Diese Variationen haben dieselben Gebäude und Orientierungspunkte wie die euch bereits bekannte Karte, weisen jedoch ein völlig anderes Layout auf. Wenn wir mehrere Versionen derselben Karten haben, können wir die vorhandenen Ressourcen nutzen und dem Spiel mehr Abwechslung verleihen.“

Habt ihr den neuen Nightmare schon in „Dead by Daylight“ spielen können? Gefallen euch die Änderungen und Anpassungen? Teilt uns gerne eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!