DC - Wonder Woman 1984: Erster Trailer mit Gal Gadot enthüllt ihr unsichtbares Flugzeug

Nach dem ersten Kinohit „Wonder Woman“ kehrt die beliebte Superheldin aus den DC Comics zurück auf die große Leinwand. Im ersten Trailer gibt es ein überraschendes Wiedersehen mit Chris Pine als Steve Trevor.

Der erste Kinofilm mit Gal Gadot als Wonder Woman aus dem DC Extended Universe feierte einen enormen Erfolg an den Kinokassen. Recht früh stand fest, es wird eine Fortsetzung geben. In Wonder Woman 1984 ist nicht nur Gal Gadot als beliebte Superheldin zurück. Im ersten Trailer zum Film wird auch ein Wiedersehen mit ihrem Geliebten Steve Trevor bestätigt, erneut gespielt von Chris Pine („Star Trek“).

Das ist deswegen überraschend, weil der erste Film während des Ersten Weltkriegs spielte. Seit dem sind rund 60 Jahre vergangen, doch der einstige US-Soldat ist im Sequel kein Jahr älter geworden. Und so treffen die beiden erstmals in den 80er-Jahren wieder aufeinander.

Mandalorian-Star Pedro Pascal wird zum neuen Gegenspieler

Zeit für ein großes Wiedersehen bleibt den beiden nicht, denn neues Unheil kündigt sich an: Pedro Pascal („The Mandalorian“) übernimmt die Rolle des neuen Gegenspielers Maxwell Lord, der nach außen hin ein ganz normales Leben als erfolgreicher Geschäftsmann führt. Doch tief drinnen hegt er einen mächtigen Groll gegen sämtliche Superhelden und setzt alles daran, die zu vernichten.

Der DC-Film „Wonder Woman 1984“ kommt am 4. Juni 2020 in die Kinos. Zur Besetzung gehören außerdem noch Robin Wright als Antiope und Connie Nielsen als Hippolyta aus dem ersten Film, sowie Neuzugang Kristen Wiig als Dr. Barbara Ann Minerva.

Regie führt erneut Patty Jenkins, die schon den ersten Film „Wonder Woman“ im Jahr 2017 erfolgreich in die Kinos brachte. Der spielte über 800 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen ein und gehört zu den erfolgreichsten DCEU-Filmen. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Warner Bros. bereits Pläne für ein Spin-off über die Amazonen in Dianas Heimat Themyscira plant.

Doch zuvor kommt „Wonder Woman 1984“ in die Kinos. Hier könnt ihr den ersten Trailer sehen: