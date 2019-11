DC - Serie Batwoman mit Ruby Rose kommt im Dezember auf Amazon Prime

Mit Batwoman kündigt sich eine neue Superheldin in Gotham City an. Amazon Prime bringt die neue DC-Serie mit Ruby Rose wenige Wochen nach der US-Premiere nach Deutschland. Start ist am 20. Dezember.

Die neue DC-Serie Batwoman erweitert das Arrowverse des US-Sender The CW mit den beliebten Serien der Helden Arrow, Supergirl und Flash nach den DC Comics. Jetzt erhalten die Helden Konkurrenz von der taffen Kate Kane als Batwoman , die in die Fußstapfen des großen Batman tritt und in Gotham City aufräumt.

Die TV-Serie mit Ruby Rose in der Titelrolle ist im Oktober erfolgreich im US-Fernsehen angelaufen. Jetzt konnte sich Amazon Prime die Rechte sichern und bringt „Batwoman“ am 20. Dezember exklusiv nach Deutschland. Damit erweitert der Streaming-Dienst kurzfristig sein bereits angekündigte Programm für den nächsten Monat.

Batman erhält Konkurrenz

Gotham City verschwindet im Sumpf des Verbrechens. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Superhelden Batman kann das Gotham City Police Department die Flut an kriminellen Banden kaum standhalten. Zwar versucht der private Wachschutz Crows Private Security unter der Leitung von Jacob Krane die Stadt zu schützen, doch auch er kann der Gewalt nichts entgegenhalten. Seine Tochter Kate Kane (Ruby Rose) kehrt nach Gotham zurück und übernimmt die Rolle der neuen Superheldin Batwoman.

Im knallharten Kampf gegen die Bösewichte der Stadt kommt der Cousine von Bruce Wayne a.k.a. Batman ihre militärische Ausbildung und das harte Überlebenstraining zur Hilfe. Unterstützung findet sie in ihrer Stiefschwester Mary (Nicole Kang) und Luke Fox (Camrus Johnson), Sohn des Technik-Gurus Lucius Fox von Wayne Enterprises.

© Warner Bros. / DC - Serie „Batwoman“ mit Ruby Rose

Das Arrowverse wird erweitert

Hinter der Serie steht Showrunnerin Caroline Dries und Produzent Greg Berlanti, Mastermind des Arrowverse. In den einzelnen Folgen der ersten Staffel gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus den DC Comics, wie Batman (Kevin Conroy), Superman (Tyler Hoechlin), Supergirl (Melissa Benoist) und Gegenspieler Lex Luthor (Jon Cryer). Die Figuren spielten teilweise auch in den übrigen DC-Serien mit und stellen damit eine Verbindung zum Arrowverse dar.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen DC-Serie „Batwoman“ sehen: