DC - Say my Name: Der finale Trailer zum Joker-Film mit Joaquin Phoenix ist da

Der Joker ist bereit, uns in seine Vergangenheit mitzunehmen: Der finale Trailer zum „Joker“-Film mit Joaquin Phoenix ist da und deutet klar und deutlich die atmosphärische Grundstimmung an, die uns erwartet.

Seit 2009 begleiten uns Superheldenfilme aller Art. Typischerweise lässt sich der Plot mit „das Gute gegen das Böse“ zusammenfassen, nun scheint der kommende „Joker“-Film aus dem Hause DC allerdings eine andere Richtung einschlagen zu wollen. Wir haben euch den finalen Trailer des Films unter diesem Beitrag verlinkt. Den ersten Trailer könnt ihr hier nachschauen.

Say my name: Joker

Rein inhaltlich teasert der letzte Trailer nicht einmal so viel an. Was wir momentan wissen, ist, dass der Hauptprotagonist Arthur Fleck – wir meiden bewusst den Begriff Superschurke – offensichtlich mit einigen Problemen zu kämpfen hat, die aus seiner Vergangenheit rühren. Zwar ist sein Ziel, die Öffentlichkeit mit seinen Witzen zum Lachen zu bringen, jedoch bekommt er nur Hohn und Spott zurück.

Die interessanteste Szene des Trailers zeigt einen Ausschnitt, in der sich die Figur explizit wünscht mit dem Namen Joker auf die Bühne gerufen zu werden. Wir geben zu, dass diese Szene leichte Breaking Bad-Vibes hat, bei der ein Mensch seine Identität offen anerkennt und annimmt.

Der Trip in die Vergangenheit des Jokers startet am 10. Oktober dieses Jahres und wird eine Spielzeit von knapp zwei Stunden haben.