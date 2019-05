DC - Robert Pattinson könnte neuer Batman werden!

Im Castingprozess zu Matt Reeves neuer Batman-Auflage „The Batman“ soll Robert Pattinson in der engeren Auswahl stehen.

Batman ist wohl neben James Bond und Spider-Man die meistbesetzte Figur in der Geschichte des Filmes. So soll neben dem kommenden „Joker“-Film (mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle) nun auch ein neuer Batman gedreht werden. „The Batman“ heißt die Neuauflage von Matt Reeves und könnte von keinem anderen als Robert Pattinson in der Hauptrolle besetzt werden.

Pattinson vs. Hoult

Natürlich assoziieren viele den 33-jährigen Schauspieler mit seiner berühmten Rolle des Edward Cullen aus den „Twilight“-Filmen, mit der er 2009 über Nacht auf der ganzen Welt zum Teenie-Schwarm wurde. Doch Robert Pattinson konnte sich nach den fünf Filmen über die glitzernden Vampire vor allem in der Indie-Szene einen großen Namen machen.

Hier glänzte er in Filmen wie „Cosmopolis“, „The Rover“ und „Queen Of The Desert“, in denen er sein schauspielerisches Können zum Vorschein bringen durfte. Vor allem der 2017 erschienene „Good Time“, welcher gute Kritiken und einige Auszeichnungen erlangen konnte, wird heute schon als Kultfilm angesehen.

Doch der Castingprozess um den Rächer im Fledermauskostüm soll noch nicht ganz abgeschlossen sein, denn Nicholas Hoult, bekannt aus den X-Men-Filmen, in denen er Beast spielt, ist ebenfalls in der engeren Auswahl. Interessant ist, dass man sich somit scheinbar erneut, wie schon damals in Christopher Nolans „Dark Knight“-Trilogie, für Briten in der Hauptrolle entscheiden könnte.

„The Batman“ soll unter der Regie von Matt Reeves am 25. Juni 2021 in den amerikanischen Kinos starten. Die Neuauflage wird Batman vor allem als außerordentlichen Detektiv zeigen.