DC - Neuer Trailer zu Shazam verspricht mehr Humor im DC-Universum!

Nach einem ersten Trailer und mehreren TV-Spots dürfen wir uns erneut über bewegte Bilder zum kommenden „Shazam“-Film freuen. Der Trailer zeigt neben Bösewicht Dr. Thaddeus Sivana mehr Humor, Gefahren und ein DC-Universum, wie wir es bisher noch nicht wirklich gesehen haben.

Zwar ist die Zukunft des DC-Film-Universums momentan sehr ungewiss, doch können wir uns immerhin noch auf einen Film freuen, der in der aktuellen Timeline spielen wird. Mit „Shazam“ möchten DC und Warner Bros. ihrem Film-Universum, im Gegenteil zu Vorreitern, mehr Humor und Leichtigkeit geben. Der neue Trailer, der gestern veröffentlicht wurde, scheint dieses Versprechen auch einzuhalten!

Die Apokalypse naht!

Nachdem DC mit „Aquaman“ nach langer Zeit einen ersten Hit-Erfolg an den Kinokassen verzeichnen konnte, gab es kurze Zeit später schlechte Neuigkeiten. Ben Affleck, Schauspieler des Batman in „Batman v. Superman“ und „Justice League“, legt den Umhang des Rächers von Gotham ab. Doch keine Sorge, DC will nicht aufgeben und möchte uns mit ihrem neuesten Film etwas zum Lachen bringen.

„Shazam“ erzählt die Geschichte des Waisenjungen Billy Batson (Asher Angel), der von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschickt wird, ohne eine passende zu finden. Doch als ihn neue Pflegeeltern (Cooper Andrews und Marta Milans) bei sich aufnehmen, ändert sich sein Leben für immer. Freddy (Jack Dylan Grazer), Sohn seiner neuen liebevollen Eltern, wird zu seinem besten Freund. Eines Tages trifft er auf einen mysteriösen Magier (Djimon Hounsou), der ihm die Fähigkeit verleiht, sich in einen mächtigen, erwachsenen Superhelden zu verwandeln. Zusammen mit Freddy muss er sich nun mit seinen neu gefundenen Kräften auseinandersetzen.

Der Film soll die Origin-Geschichte des bekannten Helden Shazam erzählen und auf lustige Art und Weise das Erlernen der Fähigkeiten und Kräfte der Figur zeigen. Hierbei spielt Zachary Levi die Heldenversion von Billy Batson. Der neue Trailer zeigt erstmals auch Gegenspieler Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), der ihm das Leben schwer machen soll und mit seinen magischen Kräften das Ende der Welt bringen möchte.

DC legt viel Hoffnung in „Shazam“, da der Film vom Ton her von den bisherigen Projekten abweicht und frischen Wind in das filmische Universum bringen könnte. Weiterhin ist der Film mit seinem Produktionsgeld von 90 Millionen US-Dollarn vergleichweise günstig, was ein besseres Einspielergebnis bringen soll.

Was meint ihr? Gefallen euch die ersten Szenen zu „Shazam“ und werdet ihr dem Film eine Chance geben? Ihr könnt den Streifen ab dem 04. April 2019 in Deutschland in den Kinos sehen!