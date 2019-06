DC - Nach Gerüchten: Robert Pattinson ist jetzt offiziell neuer Batman!

Der Castingprozess zu Matt Reeves neuer Batman-Auflage „The Batman“ ist beendet. Robert Pattinson wurde nun offiziell angeheuert!

Nach einigen Gerüchten und bestätigtem Castingprozess, in dem die beiden britischen Schauspieler Robert Pattinson („Good Time“) und Nicholas Hoult („X-Men: Dark Phoenix“) sich ein Rennen um die Rolle des Batman lieferten, ist die Rolle nun besetzt. Robert Pattinson wird in der neuen Auflage von Matt Reeves den rächenden Fledermausheld spielen!

Mehr als nur Twilight

Batman ist wohl neben James Bond und Spider-Man die meistbesetzte Figur in der Geschichte des Filmes. So wird neben dem kommenden „Joker“-Film (mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle) nun auch ein neuer Batman gedreht. „The Batman“ heißt die Neuauflage von Regisseur Matt Reeves, der Robert Pattinson als den Superhelden gecastet hat.

Doch einige Fans sind erneut unzufrieden. Nachdem 2008 angekündigt wurde, dass Heath Ledger als Joker engagiert wurde, konnten die Zuschauer sich das Lachen über diese Entscheidung nicht verkneifen. Auch Ben Affleck, der für „Batman v. Superman“ und „Justice League“ ebenfalls als Batman gecastet wurde, musste sich einiger Kritik aussetzen. Beide Performances wurden jedoch nach Erscheinung der Filme hoch angepriesen.

Natürlich assoziieren viele den 33-jährigen Schauspieler mit seiner berühmten Rolle des Edward Cullen aus den „Twilight“-Filmen, mit der er 2009 über Nacht auf der ganzen Welt zum Teenie-Schwarm wurde. Doch Robert Pattinson konnte sich nach den fünf Filmen über die glitzernden Vampire vor allem in der Indie-Szene einen großen Namen machen, unter anderem mit Filmen wie „Good Time“ und „High Life“.

Neue Trilogie geplant

Unzufriedene Fans müssen sich unbestritten an den Gedanken gewöhnen, dass Pattinson den Rächer von Gotham verkörpern wird, denn Regisseur Matt Reeves hat eine ganze Trilogie geplant. Diese soll anscheinend keine Verbindung mit den Einträgen von Zach Snyder und anderen Filmen wie „Aquaman“ und „Wonder Woman“ haben.

Matt Reeves ist vor allem für seine Neuauflage der „Planet der Affen“-Filme bekannt, die von Zuschauern und Kritikern für die realistische Umsetzung gepriesen wurde. Robert Pattinson dürfen wir vor den neuen „Batman“-Filmen im Indie-Film „The Lighthouse“ und Christopher Nolans neuem Film „Tenet“ sehen.