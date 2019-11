DC - Justice League - Nach Fan-Petition rufen auch Regisseur und Schauspieler zur Veröffentlichung des Snyder-Cuts auf

Die Kampagne „Release The Snyder-Cut“ nahm am Wochenende neue Dimensionen an. Neben Fans fordern nun auch Schauspieler und Regisseur selber die originale Version von „Justice League“.

Unter dem Hashtag #releasethesnydercut fordern Fans bereits seit fast zwei Jahren den alternativen, originalen Cut von „Justice League“, der laut Regisseur Zack Snyder eine bessere Version des Filmes darstellt. Am Wochenende nahm die Fan-Petition neue Dimensionen an, die erstmals von Schauspielern und Filmemacher selbst unterstützt wurde.

Der Snyder-Cut

Wie die meisten der aktuellen DC-Filme ist auch „Justice League“ unter den Fans umstritten. Viele sehen den Film als gute Action-Unterhaltung an, andere wiederum werfen dem Film unkoordinierte Action und ein schlechtes Drehbuch vor. Wo sich Fans jedoch zu einigen scheinen, ist das Verlangen nach einem alternativen Cut des Filmes.

Zack Snyder, Regisseur von „Batman v. Superman“ und „Justice League“, fertigte laut Insidern einen eigene Version des Filmes an, die es jedoch nie ins Kino schaffte. Nach zahlreichen Kritiken zu „Batman v. Superman“, die den Film als zu düster bezeichneten, und dem kurzfristigen Austreten von Snyder als Regisseur (auf Grund eines tragischen Familienvorfalls), schaffte seine Version es nie in die Kinos.

Warner Bros. wurden daraufhin verschiedene Cuts des Filmes gezeigt, die sich gegen Snyders Version entschieden und eine hellere, lustigere Variante in die Kinos brachten. Jeremy Irons, Darsteller des Alfred Pennyworth, kritisierte die Entscheidung von Warner Bros. und teilte der Presse mit, dass Snyders Version besser und gradliniger gewesen sei.

Druck auf Hollywood

Aus diesen Gründen fordern Fans seit nun fast zwei Jahren eine Veröffentlichung des Snyder-Cuts, um eine bessere Version der „Justice League“ erhalten zu können. Neben Petitionen, Bannern und kreativen Videos fluteten die Fans unter anderem die komplette Kommentar-Spalte verschiedener Social-Media-Posts von Warner Bros. und DC.

Genau zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „Justice League“, der an den Kinokassen und den Kritiken negative Reaktionen verzeichnen musste, meldeten sich auch die Darsteller und Macher des Filmes erstmals zu Wort. Angefangen mit Wonder Woman-Schauspielerin Gal Gadot fordern Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg), Jason Mamoa (Aquaman) und Regisseur Zack Snyder persönlich, unter dem Hashtag #releasethesnydercut, ebenfalls die alternative Version des Filmes an.

Viele Fans sehen in diesen Posts keinen Zufall und Gerüchten zufolge könnten momentan Gespräche über eine wirkliche Veröffentlichung stattfinden. Insider des THR haben jedoch wenig Hoffnung, da „Justice League“ sehr schlechte Zahlen an den Kinokassen machte und Snyders Version extrem kostspielige VFX-Nachbearbeitungen benötigen würde.

Sollte es neue Informationen rund um den Snyder-Cut geben, informieren wir euch natürlich umgehend.