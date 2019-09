DC - Joker gewinnt Goldenen Löwen auf Filmfestspielen von Venedig

Der „Joker“ aus dem DC-Universum hat gut lachen. Gut, der Gegenspieler von Batman ist ohnehin kein Kind von Traurigkeit, aber wie es scheint, erwartet uns eine herausragende Comic-Verfilmung, die bei den Filmfestspielen von Venedig abgeräumt hat.

DC Joker-Film erhält bei Premiere achtminütige Standing Ovation

Acht Minuten Standing Ovations bei der Premiere, hervorragende Kritiken von der Presse und nun der erste Preis. Mit dem „Joker“-Film von Regisseur Todd Phillips hat DC offenbar endlich das große Los gezogen. Zum Abschluss der Filmfestspiele von Venedig sicherte sich der Streifen mit Joaquin Phoenix in der Rolle des Batman-Gegenspielers den Goldenen Löwen, also die Auszeichnung als bester Film.

Damit ist der Blockbuster auf einem guten Weg, für den Oscar nominiert zu werden, der im Februar 2020 verliehen wird. Immerhin sind die Träger des italienischen Jurypreises heiße Kandidaten für Auszeichnungen beim wichtigsten Filmpreis der Welt.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76

LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:

Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe