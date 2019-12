DC - Der Joker-Film hätte beinahe mit einem schockierenden Tod geendet

Einige Zeit nach Kinostart des „Joker“-Films kommen neue Details ans Licht. Unter anderem wurde nun bekannt gegeben, welches alternative Ende für den Film existiert, der unter anderem den Tod einer Hauptfigur mit sich gebracht hätte.

Diejenigen, die den „Joker“-Film aus dem Hause Warner Bros. gesehen haben, wissen, dass an vielen Stellen nicht klar ist, welche Szenen nun tatsächlich der Wahrheit entsprechen oder den verrückten Gedanken von Arthur Fleck entspringen. Ursprünglich, so scheint es, wollten die Filmemacher noch einen entscheidenden Schritt weitergehen und die Zuschauer mit einem schockierenden Tod im Kinosaal zurücklassen.

Joker als psychopathischer Kindermörder

Das Ende sollte sich dabei an die legendäre Szene der DC-Comics anlehnen und zu dem tragischen Moment wechseln, in dem Thomas und Martha Wayne erschossen werden:

„Ursprünglich war das Ende im Krankenhaus anders. Er ist im Krankenhaus und lacht, kichert und sagt: "Ich habe gerade an etwas Lustiges gedacht". Was passieren sollte, war, dass man auf den Tod von Thomas und Martha Wayne zurückschauen sollte und er es war, der Thomas und Martha Wayne tötete. Der Junge schrie und weinte und er drehte sich um, um wegzugehen und er drehte sich um, zuckte die Achseln und erschoss das Kind. Credits.“

Achtung: Es folgen mögliche Spoiler zu „Joker“!

Demzufolge wäre der „Joker“-Film also mit dem Tod von Bruce Wayne alias Batman geendet. Problematisch wäre es insofern gewesen, da dieses alternative Ende jegliche mögliche Verbindung zu einem potenziellen Batman-Crossover gekappt hätte. Zwar hatte Regisseur Todd Philipps bereits im Vorfeld erklärt, dass der „Joker“-Film in einem alternativen Universum angesiedelt ist, aber wir wissen ja alle, wie das mit Hollywood und endgültigen Entscheidungen so ist.

In der Version, die wir in den Kinos gesehen haben, endet „Joker“ mit Joaquin Phoenix' Arthur Fleck, der im Krankenhaus von Arkham eingesperrt ist. Dort antwortet er einer Psychiaterin/Sozialarbeiterin und erzählt ihr, dass er nur an einen Witz gedacht hat. Dann bringt er sie scheinbar um und rennt dann im Krankenhaus umher, wo er von Pflegern verfolgt wird. Ob ein potenzielles Sequel an dieser Stelle ansetzen wird, wird sich in der Zukunft zeigen.