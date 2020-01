DC - Birds Of Prey: Ewan McGregor wird zum Gegenspieler Black Mask im neuen Trailer

Nach Margot Robbies Auftritt als Harley Quinn im DC-Film „Suicide Squad“ erhält die durchgeknallte Heldin ihren eigenen Film als Spin-off. Im neuen Trailer legt Ewan McGregor als Gegenspieler erstmals seine schwarze Maske auf.

Im kommenden DC-Film Birds of Prey als Spin-off zu „Suicide Squad“ schlüpft Margot Robbie erneut in die Rolle der durchgeknallten Anti-Heldin Harley Quinn, die diesmal ihre Keule mit einem bunten Holzhammer ausgetauscht hat. Den hat sie im Kampf gegen den neuen Superschurken Roman Sionis alias Black Mask auch dringend nötig, bestätigt der finale Trailer zum Film.

Ewan McGregor wird zum Gegenspieler Black Mask

Die Handlung setzt unmittelbar nach dem Kinofilm „Suicide Squad“ an. Harley Quinn hat sich vom Joker getrennt und gründet in Gotham City ihr eigenes Helden-Team. Gemeinsam mit Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) und Cassandra Cain (Ella Jay Basco) legen sie sich mit den schlimmsten Schurken der Stadt an. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellt, bekommt nicht nur Harley Quinns Keule zu spüren. Und darunter fällt auch Ewan McGregors Black Mask, der als Gegenspieler aus den Batman-Comics dem Team einiges an Ärger bereiten dürfte.

Ein Wiedersehen mit Batman (Ben Affleck) oder dem Joker (Jared Leto) aus dem DCEU wurde von Seiten des Studios bereits vorab ausgeschlossen. „Birds of Prey" ist für den 6. Februar 2020 in den Kinos angekündigt. Die Regie führt Cathy Han. Als nächstes kehrt Margot Robbie als Harley Quinn für James Gunns Version von The Suicide Squad zurück, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.