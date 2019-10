DC - Birds Of Prey: Erster Trailer mit Margot Robbie als Harley Quinn - ohne den Joker

Einen ersten kleinen Vorgeschmack auf den neuen DC-Film als Spin-off zu „Suicide Squad“ gab es bereits vor wenigen Tagen. Jetzt ist der erste richtige Trailer mit Margot Robbie und Ewan McGregor eingetroffen.

Bunt und durchgeknallt kommt der neue DC-Film mit dem recht sperrigen Titel „Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" daher. Im ersten richtigen Trailer gibt es ein Wiedersehen mit Margot Robbie als Harley Quinn, die ihre Keule mit einem Hammer ausgetauscht hat.

Habt ihr mich vermisst?

Nach ihrer Trennung mit dem Joker gründet sie kurzerhand ihr eigenes Team. Dazu gehören Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) und Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Gemeinsam legen sie sich mit Ewan McGregor als Roman Sionis a.k.a. Black Mask an, der dem Team einiges an Ärger bereiten wird.

Im Trailer zeigt sich der Schurke leider noch ohne seine aus den Comics bekannte schwarze Maske. Das dürfte sich hoffentlich in Kürze ändern, wenn weitere Bilder und Trailer zum Film erscheinen werden.

Harley Quinn ohne den Joker

Wer jedoch auf ein Wiedersehen mit Batman (Ben Affleck) oder dem Joker (Jared Leto) aus dem DCEU hofft, der wird bitter enttäuscht sein. Bereits im Vorfeld wurde von Seiten des Filmstudios Warner Bros. und der Regisseurin Cathy Han eine Rückkehr ausgeschlossen.

„Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" kommt am 06. Februar 2020 in die deutschen Kinos.

Margot Robbie wiederum gönnt sich als Harley Quinn keine Verschnaufpause und steht derzeit für „Suicide Squad 2" von Regisseur James Gunn („Marvels Guardians of the Galaxy“) vor der Kamera. Kinostart ist für Sommer 2021 geplant.