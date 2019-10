DC - The Batman: Paul Dano legt sich als Oberschurke Riddler mit Robert Pattinson an

Regisseur Matt Reeves dreht einen neuen „Batman“-Film. Neben Robert Pattinson als neuer Superheld steht nun auch die Besetzung für seinen Gegenspieler Riddler fest.

Warner verabschiedet sich weitgehend vom DC Extended Universe und widmet sich wieder mehr Solofilmen nach den DC-Comics. Der kontrovers diskutierte „Joker“-Film mit Joaquin Phoenix machte bereits den Anfang, ein neuer „Batman“-Film soll folgen. Nach Ben Afflecks Darstellung als Bruce Wayne a.k.a. Batman im DCEU, übernimmt nun der aus der „Twilight“-Saga bekannte Robert Pattinson als neue Fledermaus den Superhelden-Part.

Nun steht endlich fest, wer sein großer Gegenspieler wird: Paul Dano. Der Schauspieler schlüpft in die Haut des Riddlers und wurde mit Filmen wie „Little Miss Sunshine“, „There Will Be Blood“ und „Prisoners“ bekannt. Nun übernimmt er erstmals die Rolle eines Superschurken für eine Comic-Verfilmung.

Bemerkenswert ist dabei die Ankündigung des Regisseurs, dass er als Edward Nashton a.k.a. The Riddler im Film auftreten wird und nicht unter dem aus den Comics bekannten Namen Edward Nygma. Dabei handelt es sich um eine neuere Variante des Namens. Der Riddler ist bekannt für seine bösartigen Spiele und Rätsel, mit denen er den Superhelden Batman herausfordert.

Weitere Schurken neben Catwoman und Riddler gesucht

Der gemeingefährliche Scherzbold wird nicht der einzige Schurke im Film bleiben. Kürzlich wurde bereits die Schauspielerin Zoe Kravitz als neue Catwoman bestätigt. Außerdem sucht das Studio derzeit noch nach der Besetzung für den Pinguin, Two-Face, Firefly und Mad Hatter. Eine ganz schöne Herausforderung für den jungen Dark Knight in Gotham City.

Laut dem Regisseur soll sich der Film „The Batman“ aber grundsätzlich von den bisherigen DC-Verfilmungen unterscheiden. Demnach hat Matt Reeves eine im Noir-Stil gehaltene Detektiv-Geschichte rund um die Fledermaus im Sinn. Viel mehr wurde zur Handlung noch nicht verraten.

Ein Kinostart steht mit dem 25. Juni 2021 bereits fest. Gedreht wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Bis dahin dürften auch die übrigen Schurken aus Gotham City bekannt sein.