DC - Batman und Joker: Crossover in Aussicht?

Der neue Film „The Joker“ zieht massig positive Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl der Film noch nicht einmal richtig angelaufen ist, wünschen sich Fans schon jetzt ein Crossover. Regisseur Todd Philipps hat dazu eine klare Meinung.

Manchmal ist es bewundernswert zu sehen, wie schnell die Meinung in der Öffentlichkeit kippen kann. Im Vorfeld hatten viele Menschen die Leistung von Joaquin Phoenix denunziert, jedoch scheint sich allein durch die achtminütige Standing Ovation bei der Weltpremiere die Meinung in vielen Köpfen plötzlich geändert zu haben.

Crossover möglich?

Wie so oft, spinnen sich viele Fans nun diverse Theorien zusammen, die ein guter Joker mit sich bringen könnte. Unter anderem die Idee, dass es ein potenzielles DC-Crossover zwischen dem Joker von Joaquin Phoenix und Robert Pattinsons Batman geben könnte. Regisseur Todd Philipps hat jedoch eine klare Meinung zu diesem Thema: „Nein, definitiv nicht“.

Im selben Interview erklärte Phillips, dass er nicht abgeneigt war, einen Film mit dem Joker zu drehen, trotz der hohen Erwartungen, die an Heath Ledgers Darstellung der Figur in „The Dark Knight“ aus dem Jahre 2008 gestellt worden. Der Regisseur erwähnte auch, dass er sowohl Jack Nicholsons Version des Jokers aus „Batman“ von 1989 als auch Jared Letos Version aus „Suicide Squad“ von 2016 liebt.

Dennoch wollte er eine wirklich eigenständige Interpretation dieser Figur schaffen, die nicht an irgendein anderes Universum gebunden ist. Daraus entstand nun eine Ursprungsgeschichte der Comicfigur, die sich nach aktuellem Stand nirgendwo so richtig einordnen lässt. Wie sich Joaquin Phoenix als Joker schlägt, erfahren wir am 10. Oktober 2019, wenn der Film in den deutschen Kinos durchstartet.