DC - The Batman - Colin Farrell offiziell als Penguin gecastet, Dreharbeiten haben begonnen

Nach vielen Gerüchten castet Regisseur Matt Reeves in der Neuverfilmung „The Batman“ Colin Farrell als den Bösewicht Penguin.

Mehrere Wochen wurde es ruhig um die Neuauflage des ikonischen Superhelden Batman, der im kriminellen Gotham die Bewohner vor bösen Schurken schützt. Nach der für viele gescheiterten Version mit Ben Affleck in der Hauptrolle, übernimmt nun Robert Pattinson den Mantel der Fledermaus und soll dem ikonischen Helden seinen Kultstatus zurückbringen. Neben einigen bestätigten Casting-Neuigkeiten wurde jetzt auch offiziell The Penguin gecastet.

The Batman

Bei DC geht es momentan auf und ab. Nach dem eher mäßigen Erfolg von „Batman v. Superman“ und „Justice League“, schafften es nur „Aquaman“, „Wonder Woman“ und zukünftig „The Flash“ einen eigenen Filmableger auf die Kinoleinwand zu bringen. Ben Affleck, der die letzten Jahre in die Rolle des Batman schlüpfte, wird in den kommenden Filmen nicht zurückkehren und durch Robert Pattinson ersetzt werden.

Mit „Joker“ schaffte es DC erneut, sich das Zepter für ihre realistische und düstere Umsetzung von Comicbüchern zurückzuholen. Das soll 2021 mit „The Batman“ fortgeführt werden. Matt Reeves („Planet der Affen“-Trilogie) wird als Regisseur agieren, während Zoe Kravitz („Big Little Lies“) als Catwoman, Paul Dano („Swiss Army Man“) als The Riddler, Andy Serkis („Der Herr der Ringe“) als Butler Alfred, Jeffrey Wright („Westworld“) als Comissioner Gordan sowie Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) und Jamie Foxx („Django Unchained“) bisher unbekannte Rollen übernehmen werden.

Die Handlung soll vom Comic „The Long Night“ übernommen werden, in der es Batman an Halloween mit einer ganzen Reihe von Bösewichten aufnehmen soll. Eine Verbindung zum erfolgreichen „Joker“ soll es allerdings nicht geben.

Colin Farrell als Penguin

Worüber seit November 2019 spekuliert wurde, scheint jetzt wahr geworden zu sein. Colin Farrell („Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“) wird in die Rolle des gefürchteten Oswald Cobblepot aka The Penguin schlüpfen. Diese Rolle wurde zuvor geprägt durch ikonische Performances von Danny DeVito in der Tim Burton-Version und Robin Lord Taylor in der Serie „Gotham“.

Erste Set-Fotos gaben bereits Hinweise auf Farells Casting, Regisseur Matt Reeves ließ das Gerücht auf Twitter vor wenigen Tagen zur Realität werden:

Freut ihr euch auf die neue Version von „The Batman“, die wir 2021 im Kino sehen werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.