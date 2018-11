DayZ - Beta endlich erreicht, Vollversion kommt noch 2018

DayZ erreicht nach fünf Jahren Entwicklung endlich die Beta. Aktuell wird Version 0.63 nach und nach an alle Spieler ausgerollt. Fortan konzentrieren sich die Macher ausschließlich auf den Weg zur Vollversion.

Eigentlich sollte sie bereits im vergangenen Jahr erscheinen, jetzt ist es endlich soweit: Nach mehr als fünf Jahren Entwicklung geht der Survival-Shooter DayZ endlich in die Beta-Phase rüber.

Gestern wurde die Beta mit Version 0.63 bereits auf allen experimentellen Servern veröffentlicht. In Kürze soll sie ihren Weg auf die Stable-Server finden und fortan als neue Standardversion behandelt werden. Die vierjährige Alpha-Phase wird endlich der Vergangenheit angehören.

Fokus statt Features

In den kommenden Wochen wollen die Entwickler unter anderem den Serverbrowser an das Design der Nutzeroberflächen anderer Elemente anpassen. Zudem werde man die Vielzahl an Inhalten, die mit 0.63 eingeführt wurden, vorerst nicht weiter ausbauen. Man konzentriere sich vorerst darauf, diese zu optimieren, diverse Bugs zu beheben oder überhaupt erst zum Laufen zu bringen. Inhalte, die versprochen, aber noch nicht ausgeliefert wurden, sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen.

Gleichzeitig arbeite man daran, fünf besonders schwerwiegende Probleme zu beheben: Das Umbenennen von Items, die Hit-Registrierung, das Ändern von Tastaturbelegungen, FPS-Drops und den Bloom-Effekt.

Die Entwickler planen, noch in diesem Jahr die Vollversion von DayZ mit einem Update 1.0 auf den Markt zu bringen. Allerdings warnt man vor überzogenen Erwartungen: Sonderlich viele Neuerungen dürften Spieler nicht erwarten, sondern lediglich Bugfixes und Optimierungsarbeiten.

Wie die Zukunft von DayZ genau aussieht, ist noch immer unklar. Als Mod zum Anfang diesen Jahrzehnts gestartet, wurde daraus 2013 ein Standalone-Titel im Early-Access-Status. Chaos in der Entwicklung führte zum Abgang mehrerer prominenter Köpfe und Umstrukturierungen.

