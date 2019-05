DayZ - Ab nächster Woche auch für PS4 erhältlich

Ab der kommenden Woche ist „DayZ“ endlich auch für PlayStation 4 erhältlich. Der Releasetermin wurde merkwürdigerweise aber nicht durch den Entwickler, sondern seitens Sony bekannt gegeben.

Was lange währt, wird nach so vielen Jahren endlich gut: In der kommenden Woche wird DayZ seinen vor längerer Zeit angekündigten Release auf der PlayStation 4 feiern.

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, soll „DayZ“ am 29. Mai 2019 für PS4 erscheinen. Hierbei handelt es, um fair zu sein, streng genommen nur um den Termin für die US-Veröffentlichung – wir gehen aber nicht davon aus, dass wir in Europa erst später zum Zug kommen.

Vollversion von DayZ für PS4

Merkwürdigerweise waren es aber nicht die Entwickler, die den Releasetermin bekannt gaben. Stattdessen erfolgte die Enthüllung relativ unspektakulär im offiziellen PlayStation-Blog.

Bereits im vergangenen Jahr wurde DayZ für Xbox One veröffentlicht, damals noch in einer Early-Access-Fassung. Angeblich soll es sich bei der Veröffentlichung in der kommenden Woche um die Vollversion handeln.

