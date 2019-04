Days Gone - Die Zombieapokalypse in der großen Wertungsübersicht

Mit „Days Gone“ erwartet uns diese Woche ein frischer Exklusivtitel für die PlayStation 4. Wir haben uns die Reviews zu Sony Bend Studios Zombieapokalypse angeschaut und zeigen euch eine Übersicht zu den Wertungen.

Am morgigen Freitag, den 26. April 2019, steht Days Gone offiziell in den Händlerregalen. Dann endlich können wir mit Deacon und seinem besten Freund – seinem Motorrad – durch das von einer Pandemie überfallende Oregon cruisen und die Gesellschaft mit zahlreichen untoten Freakern teilen.

Days Gone Preload ab sofort möglich, so viel Speicher fressen die Freaker

So unterschiedlich kommt „Days Gone“ bei den Testern an

Heute erschienen die zahlreichen Reviews zum PlayStation 4-Exklusivtitel aus dem Hause Sony Bend Studio und verraten uns, ob das neue Open World-Abenteuer der nächste Konsolen-Hit ist.

In unserer ausführlichen Review-Übersicht zeigen wir euch, wie „Days Gone“ bei den Testern ankam. Interessant ist, dass die Wertungen für „Days Gone“ nicht einhellig sind. Das Spektrum reicht von einem Mittelmaß von 50 bis zu Hitstempeln mit 90 von jeweils 100 Punkten.

Metacritic-Durchschnitt: 72 (Stand: 25. April 2019, 16:30 Uhr)

GamePro: 82

82 The Escapist: 80

80 Destructoid: 60

60 GameSpot: 50

50 Push Square: 70

70 Gaming Nexus: 80

80 PlayStation Universe: 80

80 USGamer: 70

70 IGN: 65

65 Hardcore Gamer: 80

80 Metro GameCentral: 60

60 Wccftech: 84

84 PlayStation Lifestyle: 90

90 GameInformer: 77,5

77,5 4Players: 80

80 CGMagazine: 65

65 Videogamer: 80

80 Guardian: 60

60 Critical Hit: 65

Unseren ausführlichen Test zu "Days Gone" findet ihr hier! Habt ihr vor, euch in die Zombieapokalype zu wagen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!