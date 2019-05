Days Gone - Wo verkauft sich das Spiel am besten?

Der PS4-Exklusivtitel „Days Gone“ steht seit dem 26. April 2019 offiziell in den Regalen der Händler und erhielt durchweg gute Bewertungen. Wir verraten euch, in welchem Land sich das Spiel zum Verkaufsschlager entwickelt hat.

Fans von Zombiespielen werden des Genres nicht überdrüssig und Sony kann seit dem Verkaufsstart von Days Gone gute Bewertungen und zahlreiche Verkäufe verzeichnen. Die Spieler sind gern mit Deacon auf dem Motorrad unterwegs und erkunden das von einer Pandemie überfallene Oregon.

Days Gone Update 1.06 und 1.07 beheben weitere Bugs und Probleme

Das Spiel legte einen soliden Start hin, doch erhält „Days Gone“ nun bereits das sechste und siebte Update, um zahlreiche Bugs und Probleme des Open-World-Zombie-Shooters zu beheben. Die Entwickler sind offensichtlich hinterher das Spielerlebnis zu verbessern und das zahlt sich aus.

Hier verkauft sich das Spiel am besten

Tatsächlich entwickelte sich „Days Gone“ in Großbritannien zum Verkaufsschlager, denn dort wurden die meisten physischen Kopien an den Mann gebracht. Der Titel führt die Top 10 an und schlägt Konkurrenten wie Mortal Kombat 11, The Division 2, Sekiro und World War Z.

Days Gone Die Zombieapokalypse in der großen Wertungsübersicht

Die Top 10 in der Übersicht:

Days Gone Mortal Kombat 11 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 The Division 2 Mario Kart 8 Deluxe Sekiro Forza Horizon 4 New Super Mario Bros. U Deluxe World War Z

Wenn ihr euch das Spiel noch nicht zugelegt habt und das noch tun möchtet, nutzt gern den unteren Button.

Ist das Spiel in Großbritannien zurecht auf Platz 1 oder seid ihr der Meinung ein anderer Titel hätte es eher verdient? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

