Days Gone - Wird aus dem Zombietitel ein ganzes Franchise?

„Days Gone“ erscheint in wenigen Wochen und schon jetzt hat Sony größere Pläne mit dem Spiel. So gibt es bereits den Wunsch, daraus ein Franchise zu starten. Erwarten uns zu „Days Gone“ also ein oder mehrere Fortsetzungen?

Nur noch einige Wochen trennen uns von Days Gone. Am 26. April erscheint der Zombietitel exklusiv für PlayStation 4. Wie gut das Abenteuer von Protagonist Deacon St. Johns dabei ankommen wird, muss sich erst noch zeigen. Wenn es nach Sony ginge, würde man schon jetzt gerne ein Franchise mit dem aktuellen First-Party-Titel starten wollen.

Days Gone als Franchise?

Sony hat schon vor dem Release von „Days Gone“ größere Pläne mit der Marke. In einem Interview mit Average Caucasian Shark während eines Werbe-Events für „Days Gone“ ließ einer von Sonys PR-Managern verlauten, dass man es nicht bloß beim kommenden Titel „Days Gone“ belassen will, sondern daraus ein Franchise starten möchte. Es sei immer das Ziel, ein Spiel zu kreieren, das die Menschen lieben und wovon die Leute mehr von sehen möchten.

Das Open-World-Spiel von Sony Bend könnte – wenn es gut läuft – also als Franchise ein oder mehrere Fortsetzungen nach sich ziehen. Ob nun also schon ein „Days Gone 2“ in Entwicklung ist, ist dabei noch nicht bestätigt.

Schon jetzt große Pläne

Dabei erscheint es erstmal nicht überraschend, dass Sony aus einem erfolgreichen Spiel ein Franchise machen möchte. Bereits große PlayStation-Marken wie Uncharted, God of War oder The Last of Us sind zu wiederkehrenden Blockbustern herangewachsen. Jedoch scheint Sony bereits vor Veröffentlichung sehr zuversichtlich zu sein, dass „Days Gone“ ebenfalls das Zeug dazu hätte. Schon jetzt wird also über das Spiel als Franchise nachgedacht.