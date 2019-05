Days Gone - Update 1.06 und 1.07 beheben weitere Bugs und Probleme

„Days Gone“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und konnte in unserem Test überzeugen, den ihr an dieser Stelle nachlesen könnt.

Diesem Fehler nimmt sich Patch 1.07 an, der seit gestern Abend zum Download bereit steht. Wenn ihr das vorangegangene Update noch nicht heruntergeladen haben solltet, wird „Days Gone“ automatisch auf Version 1.07 aktualisiert, das sich lediglich der Fehlerkorrektur des Absturz-Problems widmet.

Die Auto-Save-Funktion speichert nun die korrekte Anzahl an Spielständen in der Cloud ab, während die Einstellung des Schwierigkeitsgrades nach Installation des Updates beibehalten werden. Allerdings lassen die Entwickler verlauten, dass das neue Update für „Days Gone“ derzeit zu einem Fehler führt, bei dem das Spiel im Ladevorgang nach dem Starten abstürzen kann.

Bereits die vorangegangenen Updates warteten mit etlichen Fehlerkorrekturen und Technikverbesserungen für „Days Gone“ auf. Auch der neue Patch nimmt sich vor allem den zahlreichen Bugs und Fehlern des Spiels an.

Seit dem 26. April schwingt sich Deacon St. John im PlayStation 4-Exklusivtitel Days Gone auf sein Motorrad, um im postapokalyptischen Oregon ums nackte Überleben zu kämpfen. Jetzt stehen bereits zwei neue Updates für das Open-World-Spiel zum Download bereit, die erneut zahlreiche Probleme beheben.

Nicht einmal eine Woche nach Release hat der PS4-Exklusivtitel „Days Gone“ bereits das sechste und siebte Update erhalten. Patch 1.06 fällt deutlich kleiner aus als die vorangegangenen Updates und behebt abermals zahlreiche Bugs und Probleme des Open-World-Zombieshooters. Wir verraten euch, was im neuen Update steckt.

