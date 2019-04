Days Gone - Sony kündigt den ersten DLC an, erscheint bereits im Juni

„Ab Juni gibt es jede Woche eine neue Bike-, Horden- oder Kampfherausforderung, um die Spieler weiter an ihre Grenzen zu bringen. Diese Herausforderungen spielen auf einzigartige Weise mit Kernelementen von Days Gone und bieten zusätzliche Gegenstände und Belohnungen. Genauere Informationen zu den Herausforderungen veröffentlichen wir zu einem späteren Zeitpunkt.“

Dazu werdet ihr im Spiel aus drei verfügbaren Schwierigkeitsgraden wählen können: Leicht, Normal und Schwer. Der nun angekündigte, kostenlose DLC wird ab Juni noch einen vierten Schwierigkeitsgrad bereitstellen. Für all diejenigen, die noch eine größere Herausforderung suchen, bietet sich dann der kommende Überlebensmodus an.

Days Gone ist noch nicht im Handel erschienen und schon gibt es die Ankündigung eines ersten DLCs. Soeben enthüllte Sony Interactive Entertainment, dass uns im Juni der erste, kostenlose DLC zur Zombieapokalypse bervorsteht.

