Days Gone - Sondereditionen enthüllt, neues Video stellt Spielwelt vor

Das Open-World-Spiel Days Gone wird in zwei Sondereditionen erscheinen, die Sony jetzt auf dem PlayStation Blog offiziell vorgestellt hat. Zum Start einer dreiteiligen Videoreihe stellen die Entwickler die Farewell-Wildnis vor, in der wir es mit gefährlichen Gegnern aufnehmen.

Am 26. April 2019 verknüpft Days Gone exklusiv auf PlayStation 4 eine offene Welt mit Action-Adventure- und Survival-Horror-Elementen. Zum Release wird das Spiel unter anderem in zwei Sondereditionen erscheinen, die Sony Interactive Entertainment jetzt offiziell enthüllt hat.

Days Gone in der Special- und Collector’s Edition

Neben der Standardausgabe erscheint Days Gone in einer knapp 80 Euro teuren Special Edition und in einer Collector’s Edition, die mit 229,99 Euro zu Buche schlägt. Die Inhalte der beiden Editionen sind nun ebenfalls bekannt:

Days Gone Special Edition:

das Spiel Days Gone

ein digitales Mini-Artbook

eine SteelBook-Hülle

der Soundtrack digital und auf CD

drei zusätzliche Skins für das Drifter-Bike

vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit

ein dynamisches PlayStation-Design

ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse Comics, physisch und digital

Days Gone Collector’s Edition:

alle Inhalte der Special Edition

eine Collector’s Edition-Statue

ein Set bestehend aus verschiedenen Aufnähern

sechs Days Gone-Sammelanstecker

vier Aufkleber

Neues Video stellt Farewell-Wildnis vor

Zum Start einer dreiteiligen Videoreihe widmen sich die Entwickler von Sony Bend der Spielwelt von Days Gone. Den Auftakt bildet die Farewell-Wildnis, die die Macher das Spiels als „eine einzigartige Landschaft, die wunderschön und hochgefährlich zugleich ist“ beschreiben.

Auf eurer Reise durch dichte Wälder, verschneite Berge oder natürlich geformte Lavatunnel wird alles und jeder in der Welt von Days Gone versuchen euch zu töten, weshalb ihr euch besser zweimal überlegen solltet, ob ihr mit eurem Motorrad in der Farewell-Wildnis Halt macht.