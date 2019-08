Days Gone - Patch 1.41 bringt die zehnte Challenge und behebt Fehler

Der neue Hotfix für „Days Gone“ merzt ein paar Bugs aus, die mit Version 1.40 eingeschleppt wurden. Außerdem gibt es die inzwischen zehnte wöchentliche Herausforderung.

Das von der Sony-eigenen Spieleschmiede Bend Studio entwickelte Postapokalypse-Abenteuer Days Gone erhält im Laufe des heutigen Freitags – und somit passend zum Wochenende – einen neuen Patch. Die Version 1.41 kümmert sich um Fehler, die vor einer Woche mit dem Update 1.40 aufkamen.

Zehnte Weekly Challenge an Bord

Mit "Hog Wild" steht nun außerdem die mittlerweile zehnte wöchentliche Herausforderung zur Verfügung, in der ihr via Motorrad möglichst schnell den Zielort erreichen müsst. Diverse Abkürzungen können euch bei dem Vorhaben helfen. Jeder Spieler, der das Spiel besitzt, erhält kostenlosen Zugriff auf diesen Bike-DLC.

Einer der eingeschleppten und nun behobenen Showstopper war derweil in der Mission What Kept Me Going zu finden und betraf einen Nicht-Spieler-Charakter, der nicht mehr in der Lage war, ein Vehikel zu bewegen. Darüber hinaus wurde die Stabilität des Titels im Allgemeinen optimiert. Den vollständigen Changelog des Hotfixes findet ihr hier.

„Days Gone“ ist im vergangenen April exklusiv für PlayStation 4 erschienen und dreht sich um den Kopfgeldjäger Deacon St. John, der in der postapokalyptischen Welt des Action-Adventures ums Überleben kämpft. Eine Pandemie verwandelte den Großteil der Menschen in sogenannte Freakers, die seitdem aggressiv Jagd auf Überlebende machen.