Days Gone - Die neunte Challenge kommt mit Patch 1.40

Mit dem gestern erschienenen Update 1.40 für Days Gone wurde zeitgleich die 9. Challenge mit dem Namen „Reload“ veröffentlicht. Welche Neuerungen der Patch mit sich bringt und was euch in der aktuellen Herausforderung erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

Den Namen der neuen Horden-Challenge „Reload“ solltet ihr wohl durchaus ernst nehmen. Denn innerhalb von drei Minuten sollte es euch mit einer .50 BFG gelingen, 300 Freaker auszuschalten. Dabei solltet ihr unbedingt eure Umgebung miteinbeziehen, sonst kann das Ganze leicht in Frust enden.

Mit der .50 BFG könnt ihr die lästigen Viecher einfach durchlöchern und potenziell explosive Objekte, wie Gastanks in eurer Umgebung, für ein vernichtendes Inferno entzünden. Die Teilherausforderungen unterscheiden sich dabei in der Art der Tötung, bei denen man sich bestenfalls für eine Vorgehensweise entscheiden sollte.

Die neue Herausforderung findet im Rahmen eines neuen Updates ins Spiel. Damit wird unter anderem das Punktesystem zweier vorangegangener Challenges gefixt, die vordergründig Fehler in den Ranglisten verursacht haben.

Das neue Update behebt zudem Probleme und eliminiert Bugs, die einen Fortschritt verhinderten oder das Spielerlebnis trübten. Zusätzlich finden folgenden Features in „Days Gone“:

Nach der Veröffentlichung der neunten Challenge folgen übrigens nur noch drei weitere. Die letzte wöchentliche Herausforderung erscheint am 13. September 2019. Bis dahin habt ihr weiterhin die Chance an allen vorangegangen Aufgaben teilzunehmen, um euren Challenge-Rang zu erhöhen und zahlreiche Boni einzuheimsen, die euch im Hauptspiel von „Days Gone“ ebenso zur Verfügung stehen.

Our next free #DaysGone DLC challenge "Reload" has unlocked. Take out 300 Freakers by utilizing the environment and a .50 BFG! Gas and oxygen tanks will be your best friend.



Download the latest patch and take on this challenge today! pic.twitter.com/uSCWhSCoSN