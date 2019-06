Days Gone - Neues Update bringt erste Gameplay-Herausforderung

Mit dem neuen Update für das Survival-Abenteuer „Days Gone“ findet die erste von insgesamt zwölf kostenlosen Herausforderungen ins Spiel. In den nächsten Wochen werden noch elf weitere veröffentlicht.

Die Entwickler des postapokalyptischen Action-Titels Days Gone haben uns in diesem Monat bereits mit dem Überlebenskampf als neuen Spielmodus beglückt. Nun folgte der größere Patch 1.21, der die erste Gameplay-Herausforderung beinhaltet.

Days Gone Kostenfreier DLC mit neuem Überlebensmodus ist jetzt verfügbar

Umzingelt

In der Challenge Umzingelt müsst ihr im Shermans Camp in einem bestimmten Zeitraum den Ansturm einer endlosen Horde von Freakern überleben. Für jeden Kill erhaltet ihr zusätzliche Zeit und Punkte. Schließt ihr die Herausforderung erfolgreich ab, erhaltet ihr Abzeichen, die ausrüstbar sind und euch Vorteile im Spiel verschaffen. In diesem Fall erhaltet ihr einen Aufnäher für Deacons Jacke.

Andere Challenges werden dabei andere Boni mit sich bringen, wie erhöhte Gesundheit und Präzision, verringerte Konzentrations- und Ausdauerkosten oder eine bessere Haltbarkeit eurer Ausrüstung.

12 Challenges in 12 Wochen

Um uns den Sommer etwas schmackhafter zu machen und uns ein wenig mehr nach drinnen zu locken, erscheint in den nächsten elf Wochen jeden Freitag eine neue DLC-Herausforderung. Dabei müsst ihr euch nicht nur im Niedermetzeln von Horden beweisen, sondern ebenso in Rennen mit eurem Bike und weiteren Kampfsituationen.

Hinzu kommt ein Rangsystem- und Punktesystem, das euch den Kauf von Designs und Ringen ermöglicht, während euch letztere weitere Spielvorteile einbringen und das Absolvieren der Challenges erleichtern können. Die Ringe können jedoch nicht in das Hauptspiel übernommen werden.