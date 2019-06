Days Gone - Neuer Trailer stellt den kommenden Überlebensmodus und mehr vor

Ein neuer Trailer zu „Days Gone“ lässt euch einen Blick auf den kommenden, kostenfreien DLC werfen. Noch in diesem Monat soll das Spiel um einen Überlebensmodus und wöchentliche Herausforderungen erweitert werden.

In diesem Monat bekommt Days Gone einen kostenfreien DLC spendiert. Mit diesem Inhalts-Update erwarten euch neue Herausforderungen in dem aktuellen PS4-Exklusivtitel. Ein neuer Trailer stellt die Inhalte vor.

Days Gone Update 1.08 hält zahlreiche Bugfixes bereit

Trailer zeigt Überlebensmodus und wöchentliche Herausforderungen

Der Trailer ist unterhalb der News eingebunden. Er gewährt einen ersten Blick auf die neuen Features. So wird es einen neuen Schwierigkeitsgrad geben: den Überlebensmodus. Anders als in den bereits existierenden Schwierigkeitsgraden, wird das Spiel nun nochmals deutlich schwerer. Ihr müsst es mit einem immersiven HUD abschließen, bei dem Karten und Markierungen auf dem Spielbildschirm ausgeblendet werden. Die Überlebenssicht und Schnellreise fallen ebenfalls weg. Wahrlich der ultimative Überlebenskampf gegen die Freaker.

Mit dem Erscheinen des kostenlosen DLCs werden wöchentliche Herausforderungen dem Spiel hinzugefügt. Dadurch könnt ihr zusätzliche Gegenstände und Belohnungen verdienen, die während des Abenteuers hilfreich sein werden. Jede Woche soll es neue Herausforderungen geben, die den Kategorien Bike, Horden und Kampf zugeordnet werden.

Für das Absolvieren des Überlebensmodus und der Herausforderungen winken aber nicht nur Items als Belohnung. So können ebenso Trophäen und spezielle Bike-Skins freigeschaltet werden.

Das genaue Erscheinungsdatum des DLCs steht noch aus, jedoch erscheint die Erweiterung noch in diesem Monat. Hier der Trailer: