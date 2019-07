Days Gone - Neue Horden-Herausforderung und Patch 1.30 verfügbar

Die nächste wöchentliche Herausforderung in Days Gone ist verfügbar und wird sogleich von einem neuen Patch begleitet. Der Download fällt daher mit 15 GB nicht gerade klein aus.

Dieses Mal wird uns eine neue Horden-Herausforderung geboten, die zudem die Erfüllung mehrerer Teilziele erwartet. Habt ihr das Zeug, euch den Massen an Freakern entgegenzustellen?

So gehört es zu den Herausforderungen, viele Kopfschüsse mit der Armbrust zu erzielen, keinen Schaden zu nehmen oder auf Ausweichrollen zu verzichten. Das setzt vor allem gute Zielgenauigkeit voraus.

“Keep Them Safer” is our 5th free DLC challenge for #DaysGone Take on 300 Freakers in a NERO gravesite and do your best to make it out alive.



Utilize your environment, keep your distance, and eliminate the Horde as fast as possible to score big! https://t.co/AiAvVSgBuB pic.twitter.com/uTKzkw3rn0